ЦБ Китая почти год сохраняет ставку по кредитам на одном уровне

Народный банк Китая (Центробанк) 20 апреля выпустил заявление, в котором сообщил, что основная ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) остается неизменной на уровне 3,85%, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Уровень сохраняется уже почти год и полностью совпадает с прогнозами аналитиков.

Годовая LPR стала новым бенчмарком кредитования в августе 2019. Неизменной с прошлого месяца на уровне 4,65% осталась и пятилетняя ставка LPR, оправдав ожидания экспертов.

О реформе ключевой ставки Народный банк Китая объявил в августе 2019 года. Изменения были направлены на помощь компаниям по снижению по займам и поддержки экономики, которая замедляет рост из-за торговой войны с США.

В рамках реформы процентных ставок были изменены ставки-ориентиры для кредитов, выдаваемых банками, которые отныне должны использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок. Ранее за отсчет бралась базовая банковская кредитная ставка Народного банка Китая.

В официальном установлении ставки к данному моменту участвуют 18 китайских банков, которые ежемесячно 20-го числа до 9.00 по местному времени должны направить свои котировки с шагом в 0,05% в Национальный центр межбанковского финансирования. После этого для расчета LPR отбрасываются максимальные и минимальные показатели, а полученная ставка округляется до 0,05%.

