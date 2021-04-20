В Кремле призвали Запад уйти от массового антироссийского психоза

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего брифинга для журналистов призвал Запад отказаться от массового антироссийского психоза и конструктивно вести диалог для преодоления существующих разногласий.

Отвечая на вопрос одного из корреспондентов, представитель Кремля отметил, что в сложившейся ситуации можно просто призвать всех успокоиться, передаёт РИА Новости.

«Пора странам Запада отказаться от такого массового антироссийского психоза, и конструктивно, спокойно вести диалог, с тем чтобы преодолеть те разногласия, которые сейчас есть», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

При этом он заявил, что в отношениях с Западом Россия не готова поступиться своими интересами.

«К сожалению, мы видим, что многие страны в случае любой хакерской атаки сразу же обвиняют в этом РФ. Но при этом, естественно, до сих пор каких-либо вразумительных объяснений никто не привёл».

Песков отметил, что Россия этого терпеть не может и возникает определенная напряжённость.

«Действительно, бывают такие периоды, но это не означает, что для того, чтобы преодолеть это, мы готовы поступиться какими-то своими интересами. Нет, ни в коем случае», – резюмировал Песков, добавив, что Россия остается открытой к диалогу.

