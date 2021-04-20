В МИД РФ анонсировали возобновление чартерных рейсов на египетские курорты

Михаил Богданов – спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ – заявил, что уже в самое ближайшее время возобновятся чартерные рейсы из России на египетские курорты.

«Всё идёт по плану, – цитирует дипломата ТАСС. – Думаю, скоро будет объявлено о возобновлении чартерных рейсов. Есть предварительная договоренность, которая официально, думаю, будет доведена до логического завершения».

По его словам, об этом решении будет объявлено на «другом уровне». Кроме того, Богданов отметил, что недавний визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Египет был успешным, в том числе в контексте обсуждения возобновления чартерного авиасообщения.

Между тем в посольство Египта в Москве подтвердили, что есть планы по скорому возобновлению чартерного авиасообщения между РФ и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады.

«Это должно произойти в ближайшее время, но конкретной даты ещё нет», – заявил советник по СМИ египетской дипмиссии Ахмед Абдель Моэз.

Напомним, наша страна прервала авиационное сообщение с Египтом осенью 2015 года после крушения над Синайским полуостровом лайнера авиакомпании «Когалымавиа», который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Петербург.

Жертвами авиакатастрофы стали 224 человека. Позже ФСБ признала эту катастрофу терактом, а египетские аэропорты были объявлены небезопасными, после чего авиасообщение с этой страной было закрыто.

В апреле 2018 года Россия возобновила регулярные рейсы «Аэрофлота» и EgyptAir между Москвой и Каиром.