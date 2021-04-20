В Москве выставили на продажу четыре участка под индивидуальное строительство в ТиНАО – заммэра Ефимов

В Москве объявили аукцион по продаже четырех земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории поселений Первомайское, Краснопахорское, Марушкинское и Кленовское. Площадь объектов от 0,05 до 0,21 га. Об этом сообщила пресс-служба экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Выставленные на продажу земельные участки под ИЖС свободны от застройки и впервые представлены на торгах. Будущие собственники смогут построить здесь дома площадью от 202 до 847 квадратных метров, а также разместить подсобные помещения для бытовых нужд и индивидуальные гаражи. В прошлом году под цели индивидуального жилищного строительства было продано 10 участков общей площадью 1,75 га», – уточнил заместитель мэра.

Будущие собственники смогут построить здесь жилые дома высотой до 15 метров, а также заниматься садоводством и выращиванием сельскохозяйственных культур.

«Город регулярно предлагает жителям землю под индивидуальное строительство как в аренду, так и для покупки. В прошлом году на приобретение земли от города претендовало в среднем 2 участника на лот, а превышение цены в ходе аукционов составило в среднем 14,9%. Всего на торгах на сегодняшний день представлено шесть участков на продажу – из них два расположены на востоке столицы», – добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Самый крупный объект под ИЖС продается в поселении Краснопахорское по адресу: п. Подсобного хозяйства Минзаг, ул. Светлая, вл. 50. Земельный участок площадью 0,21 га продается с начальной целой 5,7 млн рублей. Самый небольшой по площади участок расположен в поселении Первомайское по адресу: д. Пучково, ул. Полевая, з/у 2А – начальная цена за землю площадью пять соток составляет 1,4 млн рублей. Все выставленные на торги объекты доступны для просмотра в режиме 3D-тура на Инвестиционном портале города Москвы. Прием заявок стартовал, торги состоятся в очной форме 29 апреля или 6 мая в зависимости от участка.