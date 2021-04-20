Суточный прирост COVID в России составил 8,1 тыс. заболевших

В России выявили еще 8164 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки в 83 регионах страны, сообщает оперштаб. В общей сложности в стране за все время эпидемии было зафиксировано 4,71 млн случаев заболевания. Число безвозвратных потерь достигло в стране 106 307, из которых за последние сутки скончались 379 человек. Успешно перебороли заболевание 4,34 млн пациентов, в том числе 9 631 за последние 24 часа.

В Москве суточный прирост составил 1996. Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург (+687) и Московская область сохраняет третье место (+562).

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия находится на пятом месте в мире среди стран с наибольшим приростом коронавирусом. Лидируют США, где за все время выявлено 31,67 млн зараженных. Далее следуют Индия (15 млн), Бразилия (13,94 млн) и Франция (5,35 млн). На 6-ом месте Великобритания с 4,4 млн заболевших. В Турции (7-е место) - 4,26 млн эпизодов.

