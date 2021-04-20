В сеть попали данные ряда крупных российских компаний

Эксперты сообщают об утечке в открытый доступ из-за хакерской атаки почти миллиона публичных досок бесплатного онлайн-менеджера проектов Trello, тысячи из которых содержат конфиденциальную информацию, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на аналитиков Infosecurity a Softline company.

Аналитики подтверждают, что на данный момент поисковые системы индексируют сведения сотен крупных и тысяч небольших российских компаний. Специалисты напоминают, что ресурс Trello пользуется популярностью у малого и среднего бизнеса, однако среди пользователей есть и представители крупного бизнеса, включая банки. На данный момент объем сведений, находящихся в открытом доступе, продолжает расти, пишет газета.

На досках Trello можно найти списки сотрудников, а также их личные данные, включая сканы паспортов, учетные данные от корпоративных аккаунтов и пароли от разного рода сервисов. К настоящему моменту в сети можно найти свыше девяти тысяч досок с логинами и паролями.

«Это иллюстрация утечки, произошедшей не вследствие хакерской атаки, а в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании», - рассказал изданию гендиректор Infosecurity Кирилл Солодовников.

Он считает, что преступники могут использовать данные для атак на клиентов компаний или взломов корпоративных Instagram-аккаунтов. Ранее из Trello уже происходили утечки информации, в результате чего в сеть попали данные сотрудников «Ростелекома», Acronis и МТС, а в 2018 г. — Uber, напомнили в Infosecurity.

