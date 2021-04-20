В Елабуге запускаются в серийное производство автомобили Aurus

В мае текущего года на заводе в Елабуге в Татарстане запускается серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat, передает агентство РИА «Новости», ссылаясь на заявление пресс-службы Минпромторга.

«Проект движется в полном соответствии с ранее заявленными планами», - отметили в ведомстве, по данным которого первые автомобили начнут продаваться уже в следующем месяце.

Уточняется, что автомобиль Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении будет стоить 22 миллиона рублей, базовая версия предлагается за 18 миллионов рублей. В дальнейшем на заводе в Елабуге планируется производить и внедорожники Aurus Komendant, которые должны были представить на автосалоне в Москве в 2020 году, однако мероприятие отменили из-за пандемии.

В 2019 году сообщалось, что по плану Минпромторга, серийное производство седана Aurus Senat планировалось начать в 2019 году, а впуск был намечен на первый квартал 2021 года. В марте текущего года с конвейеров сошла пилотная партия Aurus, которая была направлена в НАМИ.

Aurus первый люксовый российский бренд автомобилей, в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название «Кортеж» и предназначался для передвижения первых лиц государства.

