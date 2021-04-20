В ЕС признали связь тромбоза и вакцины Johnson & Johnson

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) провело проверку вакцины против коронавируса от компании Johnson & Johnson, к.оторое показало, что при её применении есть риск образования тромбов, сообщает Euronews

В EMA заявили, что тромбоз должен быть включён в список редких побочных эффектов препарата против коронавируса компании Johnson & Johnson. В то же время, европейский регулятор отмечает, что преимущества от его использования по-прежнему перевешивают риски.

13 апреля Центр США по контролю за заболеваниями (CDC) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) рекомендовали приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом от компании Johnson & Johnson на территории США.

А компания Johnson & Johnson решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Евросоюзе.

9 апреля в США были закрыты два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за побочной реакции, выявленной у нескольких десятков привитых граждан, В штате Северная Каролина центр вакцинирования приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов среди людей, получивших инъекцию. Четыре человека были госпитализированы для обследования. Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил свою деятельность после того, как на побочные эффекты пожаловались более десяти человек.

Ранее большинство стран ЕС приостановили использование вакцины против коронавируса AstraZeneca из нескольких смертей после прививок и многочисленных случаев возникновения трамбоза.

18 марта EMA также признало вакцину против коронавируса AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования. Однако EMA предположило, что вакцина AstraZeneca может быть связана с «очень редкими случаями образования тромбов».

7 апреля EMA признало возможность образования тромбов в качестве побочных эффектов вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.