Акции дня: бумаги «АЛРОСЫ» растут на ожидании рекомендации по дивидендам

Трейдеры скупали акции алмазодобывающей компании «АЛРОСА» во время дневной сессии на Мосбирже в среду, 21 апреля. За день бумаги компании подорожали на +2,69% до 110,57 рублей за штуку.

Интерес трейдеров к бумагам возник на фоне ожидания рекомендации совета директоров по дивидендам за 2020 год. Ранее сообщалось, что «АЛРОСА» выплатит 100% свободного денежного потока в виде дивидендов при показателе «Чистый долг/EBITDA» ниже 0,5. Согласно прогнозам аналитиков, выплаты могут составить 11,9 рублей на акцию, что означает доходность 11,2%.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,26% до 3561,72 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,60% до 1464,17 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:16 мск составила 65,99 долларов за баррель (-0,87%). Российская валюта укреплялась – 76,63 рубля за доллар.