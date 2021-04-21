Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины

Для извлечения максимальной пользы из таких полезных цитрусовых, как апельсины, необходимо их правильно употреблять, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова. Она напомнила, что апельсины являются чемпионами среди фруктов по содержанию витамина С. Они помогают укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи и даже зрение.

«Суточная доза витамина С – 60 миллиграммов. В хорошем свежем апельсине могут быть две суточные дозы, и среднему здоровому человеку этого вполне достаточно», - отмечает врач. При этом она советует для граждан с пониженным иммунитетом или после вирусного заболевания увеличивать дозу витамина С до 500 - 1000 миллиграммов.

Для максимальной пользы от апельсина его не нужно разрезать на кусочки или чистить, как все мы привыкли, фрукт необходимо съедать целиком.

«Нарезание – это соприкосновение витамина C с железом, с ножом, то есть идет окисление витамина С и мы теряем его часть», - добавляет врач. Она рекомендует, «взять свежий фрукт, помыть его и съесть целиком, вместе с перегородками и кожурой». Апельсиновые корки можно также тереть на терку или добавлять их в чай, советует врач.

Ранее диетологи предостерегли от чрезмерного увлечения кофе из-за того, что напиток активно выводит кальций из организма.

