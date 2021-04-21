Холдинг Segezha Group могут оценить в 152 млрд рублей в ходе IPO

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, входящий в АФК «Система», объявил предварительный ценовой диапазон для IPO на Мосбирже в 7,75-10,25 руб. за одну акцию.

Как говорится в сообщении холдинга, планируется разместить новые бумаги в объеме до 32,4% от ранее размещённых и привлечь не менее 30 млрд руб.

Предполагаемая рыночная капитализация холдинга составит от 122,5 млрд до 152,4 млрд руб., а инвестиции обираются направить на реализацию четкой и понятной инвестиционной стратегии по наращиванию мощностей на существующих предприятиях и строительству новых заводов».

Напомним, ещё в январе этого года АФК «Система» сообщила, что готовит свой дочерний российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг Segezha Group к возможному проведению IPO. Тогда президент АФК Владимир Чирахов заявил, что Segezha может стать следующей компанией, которую корпорация выведет на IPO после Ozon.

Кроме того, подчеркивалось, что окончательное решение планируется принять в зависимости от рыночных условий, а критерием будет являться увеличение масштабов бизнеса, а также рыночная конъюнктура в момент IPO.

8 апреля стало известно, что Segezha Group планирует 12 апреля объявить о намерении провести в Москве первичное публичное размещение акций (IPO). Холдинг собирается привлечь до 500 млн долл.

Segezha Group является вертикально-интегрированной компанией по производству бумажной упаковки и другой лесопромышленной продукции, которая в прошлом году стала лидером среди российских производителей бумаги для многослойных мешков и пиломатериалов. В прошлом году выручка Segezha Group составила 69 млрд руб., в 2019 - 58,5 млрд руб.