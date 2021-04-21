Компания En+ Group установила предиктивную диагностику на Братской ГЭС

Компания En+ Group установила опытный образец автоматизированной системы предиктивной диагностики (АСПД) на гидроагрегате 9 Братской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба En+ Group.

<Новая система призвана исключить аварийные отказы, а также позволит управлять рисками и потерями производства за счет расширения горизонта планирования при принятии решений. Качественное и своевременное планирование ремонтных работ повысит готовность оборудования за счет сокращения времени ремонта. В будущем мы планируем распространение положительного опыта не только на оставшиеся гидроагрегаты Братской ГЭС, но и на другие ГЭС компании>, - пояснил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

Установка будет автоматически оценивать характер изменения параметров оборудования и сравнивать их с историческими данными, соответствующими нормальным режимам работы. В общей сложности отслеживается порядка 225 параметров, поступающих с различных датчиков, размещенных на данном и смежном с ним оборудовании. Система предиктивной аналитики должна обнаруживать нехарактерные изменения в параметрах, подавать сигналы о несоответствии нормативам и выдавать рекомендации персоналу станции по работе оборудования.

Автоматизированная система была создана специалистами Инженерно-технологического центра РУСАЛ. Она является частью стратегии En+ Group по внедрению инструментов цифровизации на энергетических объектах компании. Сейчас специалисты готовят оборудование к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию. Стоимость реализации проекта на гидроагрегате ?9 Братской ГЭС составляет 26,6 млн руб. Параллельно с этим проектом компания реализует комплексную программу модернизации гидроэлектростанций <Новая энергия>. Программа была запущена в 2007 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаски и реализуется на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group. <Уверен, что бизнес должен одним из первых реагировать на изменение среды: инвестиции в IT, телекоммуникационные проекты и навигационные системы, технологизация промышленных производств, повышение энергоэффективности, ресурсосбережение и внедрение перспективных энергоносителей>, - отметил Олег Дерипаска. Модернизация оборудования ГЭС позволит повысить их эффективность, даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций в целом. Инвестиции до 2026 года с учетом ранее вложенных средств составят 21 млрд рублей. Вся программа <Новая энергия> позволит сибирским гидроэлектростанциям En+ Group увеличить производство экологически чистой электроэнергии на 2 млрд кВт-ч, пропуская через турбины тот же объем воды.