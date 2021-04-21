Куда президент пошлет бедность

Проводя в понедельник, 21 апреля совещание по подготовке послания Федеральному собранию, Владимир Путин публично обозначил две из его тем: социальную сферу и проекты инфраструктурного развития. «Нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех людей, которые нуждаются в поддержке со стороны государства… чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошёл на пользу развития экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого эти средства будут направляться».

Собственно, знамя борьбы с бедностью глава государства поднял давно. И даже успел переставить флажок на временной шкале — с 2024 года на 2030-й (одна из причин этого — пандемия). Однако громко об этом крестовом походе заговорили относительно недавно. Причем и власть, и бизнес. В чем-то — в унисон (бороться надо), в чем-то — противореча друг другу, расходясь в оценках нынешней ситуации и перспектив ее разрешения.

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Официальными подсчетами бедных в России занимается традиционно Росстат. На днях служба сообщила о том, что граждан с доходом ниже прожиточного минимума в стране сейчас, извините за каламбур, минимум — с 2014 года. В процентном соотношении речь идет о 12,1% россиян, в численном выражении это 17,8 млн человек.

На 100 рублей от бедности

Не все такую оценку восприняли с ожидаемым в некоторых кругах оптимизмом. Прозвучали альтернативные, гораздо более мрачные варианты и версии — бедных гораздо больше, речь может идти и о 80 миллионах человек. Так кто прав? Официальная статистика или скептики? Весь фокус в том, как считать, поясняют эксперты.

В России используется абсолютная концепция определения бедности. То есть уровень бедности рассчитывается по отношению к прожиточному минимуму, величина которого зависит от стоимости минимальной потребительской корзины, включающей в себя продовольственные, непродовольственные товары и услуги.

«Уровень бедности в России, оцениваемый в 17,8 млн чел. (12,1% населения страны), является лишь формальностью. На сегодняшний день величина прожиточного минимума составляет 11653 руб. на душу населения, и, если доход конкретного человека превышает эту сумму хотя бы на 100 руб., бедным он не считается. Такой подход очевидно занижает реальные показатели бедности в России», — поясняет преподаватель экономического факультета РУДН Алёна Массарова, добавляя, что в 2020 году среднедушевые денежные доходы населения России составили 35361 руб. И, если применить к нашей стране относительную концепцию определения бедности, которая используется во многих развитых странах (50% от среднедушевых денежных доходов — 17680,5 руб.), уровень бедности в России вырастет в разы.

Кстати, судя по статистике Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения — показатель очень нестабильный. В 2016 году они упали на 5,9%, в 2017 году снижение составило 1,7%, в 2018 году был рост — на 0,2%, в 2019 году — на 0,8%. В 2020 году снова было падение — на 3,5%.

Почувствуйте разницу

Однако есть у нас один индикатор, который демонстрировал стабильную, хоть и не радующую многих россиян динамику уже 20 лет. Это курс рубля по отношению к доллару США. В апреле 2000 года он, по данным ЦБ РФ стоил 28 рублей 62 копейки. 20 апреля 2021 года американская валюта стоила уже 76 рублей и 26 копеек.

На днях заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев напомнил, что 20 лет назад средняя зарплата по стране составляла 50 долларов и призвал «почувствовать разницу».

И ведь прав Дмитрий Анатольевич. Тут есть, что почувствовать! Особенно, если объединить скачущие реальные доходы и вполне уверенно растущий курс доллара.

«Реальные доходы населения снижаются, причем стремительно. Главная причина уменьшения реальных доходов — девальвация рубля и повышение цен практически на все: от товаров первой необходимости до жилищно-коммунальных услуг», — говорит Алена Массарова. По ее мнению, несмотря на широкое продвижение идеи о том, что уровень жизни россиян не зависит от курса рубля по отношению доллару и евро, думать так — ошибочно.

Доля импортной продукции, используемой в повседневной жизни, огромная: это бытовая техника и электроника, автомобили, фармацевтические товары и многое другое. И на все эти товары цены в рублях в последние годы выросли в разы.

«При этом зарплаты и пенсии выросли незначительно даже в рублях, а если пересчитать доход в долларах, картина получится пугающей», — отмечает преподаватель РУДН.

В досанкционный год доход, например, в 50 тысяч рублей составлял $1492,5 (по максимальной стоимости доллара в 2013 году, которая была зафиксирована в начале сентября и равнялась 33,5 руб.). На сегодняшний день те же 50 тысяч рублей — это $649,3. Если взять более короткий период, например, с 2018 по 2020 год, ситуация лучше не станет: средняя пенсия выросла на 1703 рублей, но уменьшилась на $38,3.

У правительства есть план

Недавно, отчитываясь о работе Счетной палаты у главы государства и в парламенте, глава контрольного ведомства Алексей Кудрин заявил, что реализовать задуманное можно будет и раньше. СП разработала соответствующий проект, который сейчас пристально изучает правительство. Но его содержание пока — тайна за семью печатями.

Однако у правительства уже готов и свой набор конкретных мер уже готов. Как рассказала expert.ru профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ РАНХиГС Людмила Пронина, достижения уже обнародованного ранее показателя — снижения уровня бедности до 6,5% к 2030 году — помогут достичь прямые выплаты гражданам, адресная поддержка населения и активная демографическая политика.

«Основные инструменты в борьбе с бедностью наряду с мерами по развитию экономики — это социальный контракт, поддержка семей с детьми, а также повышение уровня пенсионного обеспечения и занятости. Кроме того, этой цели служат увеличение МРОТ и рост доступности мер поддержки с учетом внедрения принципов социального казначейства», — объясила она.

Эти меры, говорит эксперт, содержатся в проекте постановления правительства об утверждении методик расчета показателей для оценки деятельности губернаторов. В общей сложности в документ вошло 38 методик по 20 целям. Документ содержит подробный целевой план на каждый год до 2030-го по некоторым федеральным целям, в частности по уровню бедности.

Достичь результата в 6,5% к 2030 году планируется не рывком, а постепенным снижением числа малоимущих. За точку отсчета был принят уровень бедности в 13% по итогам 2020 года. В 2021-м показатель должен сократиться на 0,9 п.п. — до 12,1%. Таким образом, сообщила Людмила Пронина, если брать за основу численность населения, которую прогнозирует Минэкономразвития на 2021 год (146,5 млн), черту бедности преодолеет 1,3 млн человек. А на последующие годы, по ее данным, ориентиры таковы: 2022 — 11,5%, 2023 — 10,9%, 2024 — 10,4%, 2025 — 9,9%, 2026 — 9,3%, 2027 — 8,8%, 2028 — 8,2%, 2029 — 7,5%, и 2030 — 6,5%.

Цель, обозначенная президентом, вполне достижима, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, указывая на то, что для этого есть все ресурсы и возможности, причем, не только материальные, но и административные. Он приводит пример эффективных мер — то, как власти действовали в пандемию.

«Были поддержаны наиболее уязвимые категории граждан — это семьи с детьми, которым были повышены выплаты (в зависимости от возраста ребенка), а также проводились целевые выплаты для широкого слоя семей с детьми до 16 лет — два раза по 10 тысяч рублей. Это значительно поддержало благосостояние граждан в сложных экономических условиях», — напоминает первый вице-президент «Опоры России».

«Социальная поддержка населения в условиях коронавируса в виде выплат была больше похожа на популизм и инструмент повышения рейтинга власти, чем на меру поддержки населения», — не соглашается Алена Массарова. Она указывает на то, что гораздо эффективнее были бы действительно адресные меры поддержки. А не массовая раздача определенной суммы денег всем, кто подходит по ряду простых параметров.

Страна феноменов

«В стране есть доля семей, хоть и не большая, которая не нуждается в социальной поддержке, — за счет экономии средств на этих случаях можно было увеличить размер выплат тем, для кого это было действительно решающим», — считает эксперт.

Но тут есть одна проблема. Россия — страна феноменов. Один из них — «работающая бедность». То есть люди, отнюдь не безработные, получают за свой, зачастую тяжелый труд столько, что находятся за чертой бедности. Второй же феномен — это «бедные», приезжающие в соцзащиту на весьма приличных автомобилях в норковых шубах, чтобы оформить пособие.

«На пути к формированию четких условий для получения адресной помощи всплывает другая проблема: неформальная занятость, из-за которой часто сложно выявить нуждающихся. Люди, которые официально получают низкую зарплату (основная часть дохода «черная»), считаются малоимущими, при этом их реальные доходы могут быть на уровне среднего и выше среднего», — рассуждает Алена Массарова.

Впрочем, Минтруда уже озадачился вторым феноменом (хотя должен бы и о первом всерьез задуматься). Ведомство предложило сузить круг потенциальных получателей господдержки за счет «подозрительно бедных семей», имеющих в собственности несколько автомобилей, домов, большие накопления. В министерстве полагают, что поддержка должна стать более адресной. Только вот в чем дело — до сих пор при оценке уровня бедности и доходов населения наличие имущества не учитывалось. То есть, система потребует серьезной перестройки.

Впрочем, о смещении вектора господдержки в сторону адресной помощи премьер-министр Михаил Мишустин говорил еще только вступая в должность, до пандемии. И, судя по тому, что именно он превратил ФНС в высокотехнологичную систему, представление о том, как будет составляться адресная книга, имеется.

Однако пока, по словам Массаровой, в России применяются другие инструменты. «Иногда в погоне за сокращением уровня бедности в рамках стратегий социально-экономического развития власть не стремится к реальному повышению уровня жизни. Для достижения цели в стране просто снижается порог бедности (прожиточный минимум), таким образом, уменьшая уровень бедности: чем ниже порог бедности, тем меньше бедных. К такому способу "сокращения" бедности прибегает и Россия», — поясняет преподаватель РУДН.

Игры с цифрами

Магию чисел в процессе борьбы с бедностью, открыли для себя и китайские власти. Поднебесная уже гордо отчиталась об искоренении бедности. Только вот что именно она искоренила?

«В Китае, который недавно заявил о полном искоренении бедности, целенаправленные программы проводились в несколько этапов, начиная с 80-х годов прошлого века. Однако стоит заметить, что уровень бедности в КНР составляет в два раза меньшую сумму, чем по стандартам ООН (1 доллар в день на человека вместо 1,9 доллара в день)», — рассказывает Павел Сигал, — «Получается, что Китай искоренил бедность, исходя из своих параметров. Если бы использовались стандарты ООН, то цифры могли бы быть другими — количество бедных в стране могло бы быть больше в два раза, чем считалось правительством КНР».

Конечно, в определенном смысле, Китай все-таки совершил прорыв. И сбрасывать со счетов его опыт, безусловно, не стоит. Однако учиться надо и у тех, кто не усиляет реальные меры играми со статистикой.

«Нельзя оценивать уровень бедности без рассмотрения целого комплекса показателей социально-экономического развития и качества жизни: бедность в Зимбабве и бедность в Швейцарии — разные вещи. Также стоит разделять количественный и качественный прогресс в борьбе с бедностью», — объясняет Алена Массарова, приводя в пример развитые страны, где уровень бедности сокращается низкими темпами, но качество жизни населения действительно повышается. В России же пляшут цифры на бумаге.

По мнению экспертов, превратить статистический перелом ситуации в реальный можно, учитывая и такие вводные, как отсутствие рабочих мест (промышленные предприятия либо закрываются совсем, либо сокращается численность работников в рамках программ оптимизации), низкие зарплаты и, как следствие, теневая занятость, приводящая к трудовой незащищенности.

То есть, не всем нужно «помочь материально». Иным нужна не рыба, но удочка, которая обеспечит хороший улов, позволив человеку сохранить еще и чувство собственного достоинства. Такой удочкой является возможность заниматься предпринимательской деятельностью в условиях, когда государство прежде всего помощник, и только в крайних случаях — источник законных неприятностей, кредитные деньги доступны как таковые и по уровню процента, а налоги не разоряют. Это именно то, стремление к чему «наверху» декларируется уже много лет.