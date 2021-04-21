Курс доллара: рубль останется под давлением

Во вторник курс рубля продолжил снижаться и к доллару, и к евро.

Стартовав утором с 76,36 в паре с долларом и с 91,96 в паре с евро, к закрытию основной сессии на Мосбирже он заметно подешевел. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 76,83 руб. (+48 коп.), а курс евро – 92,53 руб. (+60,5 коп.).

Курс доллара в режиме онлайн смотрите на этом графике: https://www.sberometer.ru/forex-now.php

Мнения экспертов. Дешевеющая нефть обвалила рубль

По мнению экспертов, курс рубля вчера вновь просел в обеих парах, чему способствовало отсутствие заметных актуальных поводов, которые могли бы позитивно повлиять на курсовую динамику. Однако главным фактором обвала рубля стала дешевеющая нефть.

Кроме того, инвесторы продолжают ждать развития санкционной темы и заседания российского регулятора. Напомним, в предстоящую пятницу ЦБ РФ вновь может повысить ключевую ставку. В частности, в этом уверены аналитики Райффайзенбанка.

«Мы ожидаем от Центробанка повышения ключевой ставки до 5% (на 50 б.п.). Это, по нашему мнению, логичная реакция как на динамику инфляции, так и на негативный геополитический фон», – сказали они.

Несмотря на вчерашнее укрепление курса доллара Владимир Брагин из «Альфа-Капитал» считает, что наша валюта в целом сохраняет фундаментальный потенциал для укрепления.

Прогноз курса доллара, мнения экспертов

Курс доллара: назван фактор ослабления рубля

«Если внимательно посмотреть на курсовую динамику, то объявление ограничительных мер на госдолг РФ – лучший вариант для рубля, чем предшествовавшая этому неопределенность», – пояснил эксперт.

При этом он отметил, что с точки зрения макростатистики, каких-то значительных новых факторов, которые могли бы стать триггером для движения в валютных парах, не появилось.

«Макроэкономические риски, на наш взгляд, остаются низкими. Поэтому мы полагаем, что у рубля сохраняется сильный фундаментальный потенциал для укрепления. Тем не менее пока внешнеполитический фон неоднозначный, дешевеет нефть, а значит шансов на то, что рубль в ближайшей перспективе устремится в сторону своих фундаментально обоснованных уровней, крайне мало», – резюмировал Брагин.

Прогнозы экспертов. Рубль останется под давлением

Дмитрий Бабин из БКС подчеркнул, что давление на глобальные рынки оказывает возобновившийся рост доходностей американских гособлигаций, угрожающий новым витком инфляции и более ранним ужесточением монетарной политики Федрезерва.

«На фоне усиления пандемии во многих регионах это вызывает беспокойство относительно скорости восстановления мировой экономики», – считает он.

Ослабевание антироссийской риторики, пока не позволяет рублю развернуться. А значит вероятнее всего краткосрочно рубль в паре с долларом будет двигаться в пределах 75,90-77,00, а в паре евро в диапазоне 91,60-92,70.

В свою очередь бывший министр экономики России Андрей Нечаев предупредил, что уже в ближайшее время глава Белого дома Джо Байден может усилить ранее введённые антироссийские санкции, в частности, запретить компаниям США проводить операции с ценными бумагами РФ на вторичном рынке.

По мнению эксперта, это спровоцирует бегство глобальных игроков из всех рублёвых активов, что приведёт к падению курса национальной валюты. Как пояснил Нечаев, иностранные организации держат примерно 20% госдолга России, из них американская часть – одна из самых внушительных.

«Если президент США введёт полный запрет на операции с суверенным долгом России, то это может привести к обвалу фондового рынка, что станет фактором существенного давления на рубль, произойдёт девальвация», – заявил экс-глава министерства экономки РФ, предположив, что вслед за компаниями США из госдолга РФ могут выйти и другие зарубежные организации.

Частично согласны с Нечаевым аналитики американского инвестбанке JPMorgan, которые считают, что новые санкции, которые на прошлой недели ввёл Вашингтон – символический шаг, открывающий дверь для дальнейших, более серьёзных ограничительных мер против долга, номинированного в рублях.

Они напомнили, что пока операции на вторичном рынке не запрещены, поэтому в ближайшей перспективе санкции не окажут влияния на курс российской валюты. При этом в JPMorgan считают, рубль сейчас недооценен на 10%, так что нет смысла его активно продавать.

«Мы не советуем открывать шорты в рубле, учитывая недооценку курса на 10%, сильные показатели платёжного баланса и благоприятный прогноз цен на «чёрное золото». Учитывая усиление геополитической напряжённости, которое продолжит оказывать давление на стоимость местных активов, и риски сокращения длинных позиций крупных игроков, мы в российских активах сохраняем позицию на уровне рынка», – резюмировали эксперты американского инвестбанка.

Между тем аналитики банка «Санкт-Петербург» считают, что риск новых санкций продолжит оказывать давление на рубль. Однако сильно повлиять на его курс в ближайшей перспективе они не должны. Но ситуация на юго-востоке Украины продолжает отрицательно влиять на курсовую динамику.

«Кроме того, дополнительный негатив в ближайшие дни будет связан с ситуацией вокруг Алексея Навального. С другой же стороны, анонсирование инвестиционных программ может сыграть позитивную роль. Да, санкционная премия в рубле будет пока сохраняться, но при отсутствии ухудшения геополитического фона мы ожидаем возобновления движения пары доллар-рубль к отметке в 75,00», – резюмировали эксперты кредитной организации.

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