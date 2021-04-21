МИД России ответил на ультиматум Чехии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование главы МИД Чехии Якуба Кулганека вернуть высланных чешских дипломатов в Москву.

«Судя по заявлениям некоторых чешских политиков, они стремятся Кафку сделать былью. Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим.Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России», – написла Захарова в Facebook.

Сегодня, 21 апреля, министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовали принять обратно всех высланных из России чешских дипломатов. Он потребовал от Москвы выполнить это условие до 12:00 22 апреля. В противном случае Прага обещает выслать других российских дипломатов и уровнять количество дипломатических работников двух стран.

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

19 апреля министерство иностранных дел России объявило персона нон грата 20 посольства Чехии в Москве и дало чуть более суток на то, чтобы покинуть страну.

«В МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька. Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге», – говорится в сообщении российского МИД.

19 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна готовит правовые шаги с требованием компенсации материального ущерба, причиненного в 2014 году взрывами на сладах боеприпасов в деревне Врбетице, к которым, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы. «Мы готовим правовые шаги, чтобы потребовать компенсации ущерба», – сказал Бабиш.

Премьер Чехии отметил, что отчет Службы безопасности и информации Чехии о взрывах, к которому, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы, не может быть опубликован из соображений национальной безопасности. Днем ранее он заявлял, что этот отчет будет рассекречен и представлен общественности.

Бабиш отметил, что «присутствие агентов ГРУ» на территории республики является недопустимым. По его словам, агенты ГРУ под видом бизнесменов, специализирующихся на торговле оружием, смогли получить пропуск на склады боеприпасов и заложили там взрывные устройства. Взрывы, добавил он, должны были произойти не на территории Чехии. «Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его», – сказал Бабиш.