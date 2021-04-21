Мировые рынки посыпались на фоне всплеска коронавируса

Азиатские рынки встревожены резким увеличением числа новых заражений на азиатских просторах от Японии до Индии. Они уже полтора месяца отстают от коллег на других континентах. Валюты государств, задетых вирусом, показывают значительно более низкие результаты по сравнению со странами, где вакцинация идет полным ходом.

Наиболее наглядно последствия ухудшения эпидемиологической обстановки на планете проявились в виде двух дней падения кряду акций американских компаний.

«Рынки слишком успокоились и размякли после возобновления торговли,- говорит глава Азиатско-Тихоокеанского региона в BNP Paribas Asset Management Пол Санду.- Вспышка Covid 19 и его модификаций угрожает ослаблению и снятию социальных ограничений. Рынки с высоким уровнем вакцинации переносят эти риски не так тяжело, как страны, где вакцинация проходит медленно».

Всемирная Организация Здравоохранения (WHO) заявила 20 апреля, что количество новых заражений растет везде, кроме Европы. Наибольший рост числа больных Covid 19 зафиксирован в Азии. Антилидерами являются сейчас Индия, которую накрыла самая сильная волна пандемии, и Япония, стоящая на грани объявления жесткого карантина на фоне резкого роста заражений в двух главных мегаполисах: Токио и Осаке. Власти Торонто, крупнейшего города Канады, намерены закрывать все предприятия, в которых будет фиксироваться более пяти случаев заражения коронавирусом.

«Возвращение пандемии может испытать глобальные активы на прочность во многих странах, за исключением тех, где вакцинация проходит хорошими темпами,- комментирует ситуацию Джошуа Крабб, топ-менеджер гонконгской финансовой компании Robeco.- Очевидно, что новые штаммы более заразны и агрессивны и что для борьбы с ними даже привитым людям могут понадобиться новые прививки».

Инвесторы на рынке валюты ищут на этой неделе безопасные валюты типа швейцарского франка или японской иены. Пользуются сейчас спросом и валюты стран, входящих с список лидеров по вакцинации. Речь идет, к примеру, об израильском шекеле и тайванском долларе.

Что касается индийской рупии, то она показала худший результат среди азиатских валют. В низких результатах индийской валюты виновата новая волна пандемии, обрушившаяся на миллиардную страну. Она поставила под угрозу восстановление третьей экономики Азии.

Акции азиатских компаний сейчас переживают крупнейшее падение за месяц. На фоне опасений инвесторов по поводу очередной вспышки коронавирусной инфекции снизились и американские фьючерсы. Хуже всех сейчас обстоят дела у японских компаний.

«Вспышки коронавирусной инфекции в Индии и Японии являются главной причиной сегодняшних распродаж азиатско-тихоокеанских активов и акций,- объясняет Маргарет Янг из DailyFX.- Рефляционная торговля замедлилась, на первое место сейчас вышли безопасные гавани».