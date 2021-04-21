МКБ внедрил речевую аналитику в своем контактном центре

Московский кредитный банк (МКБ) внедрил в своем контактном центре речевую аналитику от группы компаний ЦРТ. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Как пояснили в банке, технология позволяет анализировать огромные массивы диалогов клиентов с сотрудниками контактного центра банка, при этом с помощью речевой аналитики контролируется соблюдение стандартов общения, операторы в случае необходимости проходят дополнительное обучение.

«Выборочное прослушивание диалогов контролерами позволяло проверить всего около 2% звонков, а речевая аналитика ЦРТ автоматически анализирует 78% обращений. И такой показатель на старте проекта – в будущем мы планируем анализировать 100% обращений. Мы стремимся к полной автоматизации проверки стандартов ведения диалогов, высвобождаемый ресурс контролеров будет направлен на проверку корректности и полноты предоставления финансовой информации клиенту», - отметила директор департамента клиентского сервиса и заботы о клиентах МКБ Лада Швец.

Банк также планирует внедрить речевую аналитику и в каналы чатов, что позволит анализировать не только сами тексты, но и такие параметры, как время до первого ответа оператора в чате, максимальное время ответа оператора и др.

«Финансовый сектор, телеком-компании, ритейлеры и другие отрасли крупного бизнеса все чаще используют современные технологии для повышения качества обслуживания клиентов в удаленных каналах обслуживания. Тренд – внедрение таких решений не только в онлайн, но и в офлайн. Использование речевой аналитики и продуктов на основе искусственного интеллекта становится глобальным трендом оптимизации клиентского обслуживания и переоснащения современных контактных центров», - прокомментировал генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.