Москалькова: серьёзных рисков для здоровья Навального нет

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что оппозиционера Алексея Навального, находящегося сейчас во владимирской областной больнице для осужденных, 20 апреля посещали врачи. По её словам, специалисты пришли к выводу, что серьёзных рисков для его здоровья нет.

«Вчера Алексея Анатольевича Навального посещали гражданские врачи, четыре специалиста, которые обследовали его состояние здоровья, – цитирует омбудсмена ТАСС. – Есть заключение этих врачей о том, что продолжаются добровольно, с его согласия капельницы, состоящие из питательных смесей. Пока никаких серьезных опасений в этом заключении я не нашла со стороны властей».

Она также подчеркнула, что осужденному предоставляют всю необходимую терапию, которую назначили ему медики.

«По моим данным, ему дают в полном объёме ту терапию, которая ему необходима по заключению специалистов. Капельница была у него не одна, и она осуществляется добровольно, с его согласия», – пояснила Москалькова.

Она также добавила, что направила в Генпрокуратуру РФ запрос о проверке ситуации с допуском к Навальному врачей.

«Я вчера направила запрос в надзорное ведомство, с тем, чтобы ситуацию, связанную с допуском врачей, проверили в рамках прокурорского надзора», – резюмировала Уполномоченный по правам человека в России.