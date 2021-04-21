На Украине рассказали о последствиях разрыва дипотношений с Россией

Разрыв дипломатических отношений с Россией повлечет за собой ряд негативных последствий для Киева, поделился мнением украинский политолог, директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков в беседе с изданием «Главред».

По его словам, в настоящее время контакты между странами минимизированы практически полностью, а дипотношения существуют лишь формально. Ранее к полному разрыву дипотношений с РФ призвали депутаты правящей партии «Слуга народа».

«Эта ситуация длится уже несколько лет, то понятно, что ни украинская, ни российская стороны в разрыве не заинтересованы. Ведь разрыв отношений - это серьезный шаг, который выходит за рамки двусторонних отношений», - считает политолог. При этом, по его словам, пойти на такой шаг без консультаций с Западом невозможно, а «там нам посоветуют воздержаться от данного решения». Также разрыв отношений с Москвой приведет к охлаждению взаимоотношений Украины с целой группой стран, которые имеют связи с Россией.

«Кроме того, к этому может негативно отнестись и Китай, который после инцидента с "Мотор Сич" присматривается к нашим действиям с двойным и даже тройным интересом», - продолжил Рудяков.

Подобный шаг негативно скажется и на примерно 2,5 миллиона украинцах, которые ездят в Россию на заработки или же временно там проживают.

