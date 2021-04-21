Названа доля жителей Украины, поддерживающих вступление страны в НАТО

Согласно результатам социологического исследования, опубликованного на сайте Украинского института будущего (UIF), 64% граждан «самостийной» полностью или частично поддерживают идею о необходимости вступления страны в НАТО.

При этом полностью за вступление Украины в Североатлантический альянс высказались 43% участников опроса, ещё 21% респондентов – скорее поддерживает вступление в НАТО. Против этой инициативы заявили только 12% опрошенных, ещё 7% скорее не поддерживают, а 12% респондентов не определились с ответом на этот вопрос, передаёт Lenta.ru.

В ходе опроса также выяснилось, сколько жителей Украины верящих, что интеграция страны в НАТО полностью завершится уже до конца этого года. Таких оптимистов оказалось всего 7%. При этом 28% уверены, что Украину примут в НАТО в ближайшие годы, 37% полагает, что этот процесс затянется на длительный срок, а 14% вообще не верят в присоединение страны к блоку.

В социологическом опросе приняли участие 1 148 граждан Украины в возрасте 18 лет, проживающих во всех регионах страны, кроме неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,5%.

Напомним, 7 апреля о перспективах членства в НАТО для Украины высказались в США. Как заявила представитель Белого дома Джен Псаки, Вашингтон оказывает поддержку Киеву в этом вопросе, но окончательное решение о вхождении этой страны в НАТО находится в компетенции руководства альянса.

По её словам, вступление в НАТО является стремлением украинцев, поэтому администрация президента США долгое время обсуждает с Украиной это намерение.

«Мы её усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против неё. Но решение о вступлении этой страны в НАТО может принять только альянс», – пояснила Псаки.

Кроме того, она добавила, что Вашингтон обсуждает с Киевом рост напряженности на востоке Украины и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня.