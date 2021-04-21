Нефть дешевеет на данных по запасам в США

Мировые цены на нефть утром демонстрируют отрицательную динамику на данных Американского института нефти (API) о запасах этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Также инвесторы обратили внимание на возвращение коронавирусных рисков.

Цены на нефть онлайн смотрите на этом графике: https://www.sberometer.ru/brent-oil.php

По состоянию на 7.36 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июне подешевела на 0,72%, до $66,09, стоимость июньских фьючерсов на WTI потеряла 0,81%, до $62,16 за баррель.

Аналитики отмечают, что рынок отреагировал на значительную неопределенность для восстановления экономики и, следовательно, нефтяного спроса на новостях о всплеске коронавирусной инфекции в Азии. Так, в Индии и Японии наблюдается рост новых случаев обнаружения инфицированных, что приводит к рискам ужесточения карантина.

«В эпицентре - два крупных азиатских импортера нефти, Индия и Япония, на которые приходится более 16% мирового спроса на нефть», - рассказал агентству France Press аналитик Axi Стивен Иннес. Он заявил, что вполне возможно прогноз мирового спроса на нефть из-за новых обстоятельств будет пересмотрен в худшую сторону.

Согласно данным API коммерческие запасы нефти в США за последнюю неделю неожиданно выросли на 0,4 миллиона баррелей, до этого запасы демонстрировали снижение три недели подряд. Официальная статистика по запасам минэнерго страны будет опубликована вечером, 21 апреля.

