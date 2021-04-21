Оборот «Сбермаркета» вырос в 6,5 раз

Оборот сервиса доставки продуктов и других товаров «Сбермаркет» за первый квартал текущего года вырос в 6,5 раз в годовом измерении до 9,978 млрд рублей. Показатель GMV берется без учета скидок, но с учетом НДС. Количество доставленных заказов выросло почти в 10 раз и превысило 3,446 млн, сообщается на сайте компании. Сегодня сервис работает в 150 городах России, последней была запущена доставка из супермаркетов «О'Кей» в Сочи. Новыми партнерами сервиса стали ритейлеры Fix Price (в Москве) и Prisma (в Петербурге).

Кроме B2C-направления «Сбермаркет» развивает направление для B2B, доставляя для компаний и небольших офисов продукты, канцелярию, сертификаты для сотрудников бизнеса. Только за первый квартал 2021 года продажи этого направления выросли в 2,1 раза по сравнению с показателем годичной давности. Количество клиентов B2B-направления выросло на 5,6 тыс. компаний, составив в общем обороте «Сбермаркета» 5%.

В арсенале сервиса существует и собственная рекламная платформа для FMCG-брендов - Brand Solutions, насчитывающая 160 брендов, как крупных интернациональных компаний, так и локальных российских. Их доля в общем обороте «Сбермаркета» составила по итогам марта 1,3%.

«Сбермаркет» - сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов, созданный на базе онлайн-сервиса доставки Instamart. Сервис к настоящему моменту доставляет продукты из более 60 торговых сетей, включая федеральные сети Metro, «Лента», «Ашан».

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