Полицейский Шовин сел не столько за Флойда, сколько ради Байдена

В США будут еще долго спорить, восторжествовала ли на этот раз справедливость. Во всяком случае, повторения массовых беспорядков, потрясших страну в прошлом году, можно было бы после такого вердикта не ожидать — если бы не инцидент в Колумбусе, где буквально перед оглашением вердикта полицейский застрелил темнокожую американку, которая, по предварительным данным, набросилась с ножом на другую девушку. Сразу же после того, как 16-летняя Макайя Брайант скончалась в больнице от полученных ранений, начались очередные выступления протестующих и пока сложно прогнозировать развитие событий.
Но вернёмся к процессу в Миннеаполисе. Принятое по делу Флойда решение далось присяжным не без труда. Достичь консенсуса у них получилось только со второй попытки. Об этом деле и о мотивах, побудивших присяжных все-таки проголосовать единогласно, еще напишут не одну книгу. Пока же для Америки важен простой факт: полицейского Дерека Шовина признали виновным по всем трем пунктам обвинения — в тяжком убийстве второй степени, непредумышленном убийстве второй степени и убийстве третьей степени. Последний пункт, присутствующий в законодательстве не всех штатов, означает, что преступление было совершено с особым цинизмом.
Шовин, до суда отпущенный под залог, был взят под стражу. Сколько именно ему предстоит провести за решеткой, скажет судья. Но и без того уже понятно, что из тюрьмы он не выйдет до конца своих дней.
Бывшему полицейскому не помогли обнародованные на суде сведения о более чем небезупречном прошлом Флойда — тот сам сидел в тюрьме, в том числе, за ограбление, во время которого наставил пистолет на живот беременной женщины. Не спасли Шовина и данные судебных экспертов, свидетельствующие о том, что в Флойд в момент задержания находился под действием недавно употребленных наркотиков. Кадры, где белый мужчина давит на шею чернокожего, произносящего сакраментальное «Я не могу дышать», оказались сильнее любых экспертиз.
Очень своевременный приговор
Джо Байден и вице-президент Камала Харрис сразу же после вынесения приговора побеседовали с братом погибшего.
«Это может стать гигантским шагом вперед к справедливости в Америке», — прокомментировал решение присяжных президент США. Выступившая в Белом доме вместе с ним Харрис призвала конгресс принять закон имени Флойда, ограничивающий права полиции при задержании.
Словом, оба лидера Америки — нынешний и та, кто, учитывая возраст Байдена, может стать в любой момент действующей главой государства — сделали все, чтобы использовать ситуацию по максимуму. Каким бы независимым ни был американский суд, присяжные вольно или не вольно подыграли Белому дому, для которого обвинительный вердикт по делу Шовина выглядит личной победой. Президент и вице-президент могут отчитаться перед электоратом и с полным правом сказать: смотрите, слова о справедливости и борьбе с «системным расизмом», которые звучали в ходе избирательной кампании, не были популизмом и пустым сотрясением воздуха.
Важный сигнал получили и сторонники левого крыла Демократической партии. Они проголосовали за Байдена, что называется, скрепя сердце, и первые действия новой администрации — прежде всего, ее кадровая политика — левакам очень не понравились. Никакого желаемого ими обновления власти не произошло — напротив, в Белый дом вернулись люди Билла Клинтона и Барака Обамы. И если бы Шовин был оправдан, не миновать бы американской администрации новых беспорядков, которые, безусловно сказались бы на рейтинге Байдена и Харрис.
Всё это поссорило бы правоцентристское и левое крылья Демократической партии, которые и без того живут не в полном согласии. Собственно, ссору между ними политологи и так прогнозируют буквально в один голос, но только ближе к промежуточным выборам в сенат осенью 2022 года. Случись же она сейчас, под удар были бы поставлены все начинания команды Байдена — от налоговой реформы до налаживания отношений с Ираном. Обвинительный приговор полицейскому оказался весьма своевременным сохранил за командой Белого дома полтора года, за которые можно многое успеть.
Эксперты полагают, что за вынесенным в Миннеаполисе приговором последуют другие — по аналогичным делам. В той же Миннесоте скоро будет слушаться дело о гибели 11 апреля 20-летнего чернокожего Даунта Райта, застреленного женщиной-полицейским Ким Поттер. Поттер, по версии защиты, перепутала пистолет и электрошокер, в результате чего нарушитель правил дорожного движения, пытавшийся скрыться с места происшествия, вместо электрического разряда получил пулю.
Скептики, впрочем, считают, что вряд ли вердикт по делу Флойда или несколько аналогичных станут рубежом, после которого убийства при задержаниях в США прекратятся. Ужесточение правил и нормативов применения оружия не исключит ошибок при задержании и не уменьшит число афроамериканцев среди нарушителей закона. А вот число полицейских может сократиться — не всем понравятся новые ограничения и сокращение финансирования полицейских формирований. И чем меньше их будет — тем жёстче им придётся действовать.