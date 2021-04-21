Полицейский Шовин сел не столько за Флойда, сколько ради Байдена

В США будут еще долго спорить, восторжествовала ли на этот раз справедливость. Во всяком случае, повторения массовых беспорядков, потрясших страну в прошлом году, можно было бы после такого вердикта не ожидать — если бы не инцидент в Колумбусе, где буквально перед оглашением вердикта полицейский застрелил темнокожую американку, которая, по предварительным данным, набросилась с ножом на другую девушку. Сразу же после того, как 16-летняя Макайя Брайант скончалась в больнице от полученных ранений, начались очередные выступления протестующих и пока сложно прогнозировать развитие событий.

Но вернёмся к процессу в Миннеаполисе. Принятое по делу Флойда решение далось присяжным не без труда. Достичь консенсуса у них получилось только со второй попытки. Об этом деле и о мотивах, побудивших присяжных все-таки проголосовать единогласно, еще напишут не одну книгу. Пока же для Америки важен простой факт: полицейского Дерека Шовина признали виновным по всем трем пунктам обвинения — в тяжком убийстве второй степени, непредумышленном убийстве второй степени и убийстве третьей степени. Последний пункт, присутствующий в законодательстве не всех штатов, означает, что преступление было совершено с особым цинизмом.

Шовин, до суда отпущенный под залог, был взят под стражу. Сколько именно ему предстоит провести за решеткой, скажет судья. Но и без того уже понятно, что из тюрьмы он не выйдет до конца своих дней.

Бывшему полицейскому не помогли обнародованные на суде сведения о более чем небезупречном прошлом Флойда — тот сам сидел в тюрьме, в том числе, за ограбление, во время которого наставил пистолет на живот беременной женщины. Не спасли Шовина и данные судебных экспертов, свидетельствующие о том, что в Флойд в момент задержания находился под действием недавно употребленных наркотиков. Кадры, где белый мужчина давит на шею чернокожего, произносящего сакраментальное «Я не могу дышать», оказались сильнее любых экспертиз.

Очень своевременный приговор

Джо Байден и вице-президент Камала Харрис сразу же после вынесения приговора побеседовали с братом погибшего.

«Это может стать гигантским шагом вперед к справедливости в Америке», — прокомментировал решение присяжных президент США. Выступившая в Белом доме вместе с ним Харрис призвала конгресс принять закон имени Флойда, ограничивающий права полиции при задержании.

Словом, оба лидера Америки — нынешний и та, кто, учитывая возраст Байдена, может стать в любой момент действующей главой государства — сделали все, чтобы использовать ситуацию по максимуму. Каким бы независимым ни был американский суд, присяжные вольно или не вольно подыграли Белому дому, для которого обвинительный вердикт по делу Шовина выглядит личной победой. Президент и вице-президент могут отчитаться перед электоратом и с полным правом сказать: смотрите, слова о справедливости и борьбе с «системным расизмом», которые звучали в ходе избирательной кампании, не были популизмом и пустым сотрясением воздуха.