Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин 21 апреля выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию, которое началось в 12:00 по московскому времени и проходит в традиционном формате в Центральном выставочном зале «Манеж».

В ходе послания глава России отметил работу миллионов россиян, которые боролись с инфекцией быстро, качественно и на совесть. Он также заверил, что был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией коронавирусной инфекцией нового типа. Свое выступление Путин посвятил внутренним вопросам, о чем он заявил в начале своего выступления.

В ходе послания президент предложил оказать единовременную материальную помощь семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками в размере 10 тыс. рублей на ребенка единовременно.

Также президент пообещал, что в России будет построено около 1300 школ, в которых смогут учиться до 1 миллиона детей.

