Россия должна быть готова разработать любую тест-систему за 4 дня — Путин

Президент России Владимир Путин 21 апреля выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию, которое началось в 12:00 по московскому времени и проходит в традиционном формате в Центральном выставочном зале «Манеж».

В ходе послания глава России отметил работу миллионов россиян, которые боролись с инфекцией коронавируса быстро, качественно и на совесть. Он также заверил, что был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией коронавирусной инфекцией нового типа. Свое выступление Путин посвятил внутренним вопросам, о чем он заявил в начале своего выступления.

Президент в ходе выступления поставил задачу по созданию в стране условий для разработки за четыре дня тест-системы к любой новой инфекции.

«Россия должна быть готова за 4 дня разработать тест-системы к любой новой инфекции», - заявил Путин.

Также президент высказал уверенность, что мировая система здравоохранения выходит на новые рубежи, от которых Россия не имеет право отставать.

