Президент Путин: «построить завод "под ключ" в России должно быть проще, чем в других странах мира»

В послании Федеральному собранию президент России обозначил свою позицию по поводу перспектив предпринимательской деятельности в стране.

«Нужно наращивать выбранный темп и улучшать деловой климат. Например, построить завод "под ключ" в России должно быть проще, чем в других странах мира», — заявил Владимир Путин.

Он также предложил парламенту «принять максимально быстро в весеннюю сессию» поправки, которые упростят условия работы несырьевых экспортеров, сняв «все избыточные ограничения в сфере валютного контроля».

В контексте усовершенствования механизма специальных деловых контрактов (СПИК) президент указал на необходимость трансформации прибыли «в инвестиции, в развитие». При этом он сообщил, что «прибыль корпоративного сектора в этом году обещает быть рекордной, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся», пообещав по итогам года принять «решение о возможной донастройке системы».

«Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает. Поощрять будем тех, кто вкладывает», — заявил президент. По его словам: «Талант предпринимателя - это талант созидателя».

