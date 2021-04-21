Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда в Москве снова станет тепло

После аномального потепления, которое наблюдалось в Москве все последние дни, в столичном регионе резко похолодало. При этом изменения климатической обстановки сопровождалось мощными осадками в виде дождя и мокрого снега.

Погода в Москве. Рекорда не случилось

Так, днём 20 апреля и ночью 21 апреля погоду в Москве формировали атмосферные воздушные массы южного циклонического фронта.

При этом сильный ливень, обрушившийся на город и область накануне, стал прелюдией ночного ненастья: с наступлением темноты и до самого утра дождь лишь усиливался, чередуясь с мокрым снегом. Всего минувшей ночь в регионе выпало 12-15 мм осадков.

Сегодня дождь продолжал идти, но не везде и уже не такой сильный, а количество выпавшей влаги пополнилось примерно на 2 мм. В итоге под влиянием южного циклона на Москву вылилось около 20 мм осадков, что составило половину месячной нормы.

Тем самым нынешний апрель не только выполнил, но и перевыполнил норму по количеству небесной влаги. Однако суточного рекорда, зафиксированного ещё в 1986 году, всё-таки не случилось.

Синоптик предупредили о резких перепадах атмосферного давления в Москве

Помимо похолодания и ливней, ещё одним серьёзным испытанием для москвичей и гостей столицы, стали резкие перепады атмосферного давления. Большую часть вчерашнего дня и ночью оно падало, опустившись до 725 мм рт. ст. Сегодня же - вновь стало стремительно расти, поднявшись к вечеру до 746 мм рт. рт.

«Барическая пила» крайне негативно можно сказаться на здоровье метеозависимых людях. В частности, специалисты предупреждают о возможном обострении хронических заболеваний суставов, позвоночника и органов дыхания. При этом даже у здоровых молодых людей может проявляться так называемый синдром общей слабости и быстрой утомляемости, а также психологического дискомфорта.

У граждан, которые испытывают недостаток кислорода, страдают мигренями и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы гипертоников увеличивается риск развития недомоганий. Им рекомендует строго соблюдать рекомендации лечащих врачей, не забывая и о профилактике и лечения сезонных обострений.

Полезно увеличить двигательную активность, умеренно заниматься спортом. Не помешают также витаминные комплексы, адаптогены и водные процедуры с различными тонизирующими добавками.

Прогноз погоды на неделю в Москве. Когда в столицу вернётся тепло?

По прогнозу синоптиков, ждать возвращения тепла в столичный регион долго не придётся. Уже в четверг, в Москве и Подмосковье климатическая ситуация резко развернётся. В частности, метеорологи обещают, что температурный фон завтра составит плюс 14, а дождя не будет.

Правда, стабильно тепло всё-таки пока не будет – и если в пятницу градусники снова покажут плюс 14, то уже в выходные столбики термометров вновь опустятся до плюс 7 днём и до нуля градусов после полуночи. При этом в очередной раз зарядят дожди.

Погода без осадков и с температурой выше нормы придёт в столичный регион не раньше понедельника, 26 апреля. Согласно данным ситуационного центра Росгидромета, в первой половине следующей недели, в Москве и Подмосковье ожидается комфортная климатическая обстановка: будет солнечно, осадков не запланировано, а воздух прогреется до плюс 14-15.

Однако надеяться на аномально тёплую погоду рано. Тех температурных показателей, которые радовали москвичей всего несколько дней назад, метеорологи не обещают, по крайней мере, пока.

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