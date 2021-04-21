Путин и Лукашенко проведут 22 апреля переговоры в Москве

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега проведут 22 апреля в Москве переговоры.

Лидеры двух стран планируют обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнёрства и союзничества между РФ и Белоруссией, передаёт ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу Кремля также президенты намерены поднять вопрос о перспективах взаимодействия в рамках Союзного государства.

Ранее сообщалось, что в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, которое проходило 21 апреля в традиционном формате в Центральном выставочном зале «Манеж», российский лидер Владимир Путин подтвердил информацию, что в Белоруссии готовился вооружённый переворот, целью которого было убийство главы государства Александра Лукашенко.

При этом, как отметил глава РФ «коллективный Запад» как бы не замечает эту историю.

«На Белоруссию фактически готовилась массированная кибератака. Это говорит о том, что всё велось к реальной попытке переворота в Белоруссии. И не кто не думает, сколько пострадало бы людей, как не думали об этом, когда делали переворот на Украине», – заявил Путин.

