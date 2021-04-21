Путин гарантировал инвестиции на десять лет

В послании Федеральному Собранию, с которым Владимир Путин выступил в среду, глава государства постарался не забыть ни одну категорию населения, отметив их вклад в создание «патриотического единства» перед лицом пандемии, и обозначил задачи, которые тоже не оставят россиян равнодушными.

Выступление, которое в период подготовки политологи успели окрестить «посланием высоких ожиданий», эти ожидания оправдало: президент действительно никого не забыл, хотя и не стал скрывать, что оправдать ожидания будет не так просто, как их озвучить.

Основной акцент в своем 17-м по счету послании Владимир Путин сделал на социальной сфере, которая просто не могла не оказаться в фокусе государственной политики. И это свидетельство не патерналистского подхода, а понимания того, что только так страна может выйти из чрезвычайной демографической ситуации, истоки которой президент видит в 1990-х и даже 1940-х годах.

И пусть никто не уйдет обиженным

Цели социальной политики, которые президент обозначил, сами по себе не новы:

достичь к 2030 году средней продолжительности жизни 78 лет;

довести до конца борьбу с коронавирусом (для чего достичь коллективного иммунитета уже к осени);

поддержать семьи с детьми, имеющие низкий доход;

обеспечить одиноких родителей алиментами от государства на детей-школьников;

продлить программу 20-процентного возврата средств, потраченных на приобретение туров по России;

возвращать родителям 50% стоимости детских путевок в летние лагеря в этом году.

довести до круглосуточного режима предоставление всех госуслуг;

сдерживать инфляцию.

Но для того, чтобы все эти цели не остались только эхом в стенах Манежа, Путин потребовал самое позднее до конца текущего десятилетия, — а по отдельным направлениям до его середины — обеспечить модернизацию российской экономики. Президент назвал модернизацию путем к созданию современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест — иными словами, он видит роль государства не в том, чтобы бесконечно «кормить население рыбой», а в том, чтобы «научить его рыбу ловить». И если следовать логике Путина, которая чётко прослеживалась в нынешнем послании, помогать в этом государству должно бизнес-сообщество — как основной создатель тех самых рабочих мест.

Отметив, что крупный бизнес чувствует себя достаточно уверенно даже в постковидных реалиях, президент весьма прозрачно намекнул, что для этой части делового сообщества было бы перспективнее (и патриотичнее) инвестировать полученную прибыль в развитие, а не направлять её на выплату дивидендов. «Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает», - пообещал Путин.

Он сказал также, что создавать благоприятную среду государство намерено и для предпринимателей меньшего масштаба. «Важно поддержать начинающих предпринимателей, помочь людям сделать первый шаг, чтобы можно было открыть свое дело буквально одним кликом, проводить обязательные платежи, получать услуги, кредит удаленно, через Интернет», — подчеркнул президент.

Для этого он поручил правительству в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса — чтобы, по его словам, «построить завод в России было бы дешевле, быстрее и проще, чем в других странах» — в том числе и развитых.

Бизнес готов к патриотизму. Дело за бюрократами

Озвученные Путиным цели совершенно понятны для бизнес-сообщества: здесь на самом деле с надеждой ждут, когда предложенные президентом рамочные меры будут детализированы в постановлениях правительства, говорит глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков.

«Совершенно очевидно, что патриотическое единение, о котором говорил президент, применительно к предпринимателям выражается в том, чтобы вся прибыль оставалась в России, а не экспатриировалась в иностранные юрисдикции, — говорит он. — Патриотически мыслящий предприниматель и без понуканий будет направлять прибыль на реинвестирование, на расширение производства и, следовательно, на создание новых рабочих мест».

С 2014 года, когда была создана «Аванти», ее участники (а их число, по словам Янсукова, за семь лет выросло до 10 тысяч представителей малого и среднего бизнеса) наблюдают стабильное снижение бюрократических барьеров, с которыми им приходится сталкиваться. Тем не менее, говорить, что предпринимателям уже нечего желать, было бы неверно — особенно много жалоб поступает из регионов, отмечает глава Ассоциации.

«К нам в “Аванти” обращаются местные предприниматели, которые просят нас выступить посредниками между ними и региональными госорганами. Президент сказал, что построить завод в России должно быть проще, чем в других странах. Мы понимаем под таким “заводом” любой стартап, но чем мельче бизнес, тем труднее ему обратить на себя внимание, но ведь многие IT-стартапы на первом этапе представляют собой даже не малый, а просто микробизнес. С законодательной стороны все процедуры вроде бы прописаны, но когда предприниматель начинает собирать все эти разрешения на подключения, оформление недвижимости и т. д., у многих просто руки опускаются. Времени на это уходит масса, и всё это время деньги, которые есть у человека, не работают», — говорит Янсуков.

Регионы: объективная помощь и субъективные факторы

Президент видит стратегической задачей перераспределение полномочий от центральных властей к региональным. «Именно наращивание экономического потенциала страны, каждого региона — главный источник дополнительных ресурсов», — подчеркнул он, добавив, что федеральный центр намерен поощрять стремление регионов к экономической самодостаточности. Путин назначил на лето специальную встречу Госсовета для обсуждения этого процесса, но уже сегодня анонсировал конкретные шаги в этом направлении:

замещение коммерческих долгов в тех регионах, где они выше 25% от доходов, бюджетными кредитами с погашением в 2029 году;

пролонгация бюджетных долгов регионов до того же срока;

выдача дешевых (под 3%) кредитов на инфраструктурные проекты, на что федеральный бюджет готов направить 500 млрд рублей;

использование средств ФНБ на строительство единой опорной транспортной системы от Финского залива до Уральских гор;

развитие инфраструктуры регионального туризма.

Эти планы в случае их успешной реализации действительно приведут к снижению зависимости регионов от федеральных трансфертов, комментирует член правления Российской ассоциации политических консультантов Григорий Казанков. Однако, отмечает он, успеху может воспрепятствовать ряд факторов субъективного свойства, которые, как показывает история России, тормозят развитие страны намного сильнее, чем географические, климатические и экономические различия, комментирует эксперт.

«Есть регионы, которые бедны объективно — с этим ничего не поделаешь. Но главный тормоз сокращения их отставания в развитии — бюджетная политика, не дающая регионам быть самодостаточными из-за схемы перераспределения налогов между региональным и федеральным бюджетами, — поясняет Казанков. — Можно, казалось бы, сказать: чего проще — поменять бюджетный кодекс, если на то есть политическая воля. Но это — вопрос балансирования на канате: оставить слишком много средств в регионах означает недосчитаться их в федеральном бюджете. Решить проблему кардинально можно только кардинальным же расширением налоговой базы, а это вопрос не одного года и даже не пяти лет».

Деньги тем, кто готов развиваться

В Великобритании на рубеже XX—XXI веков происходил похожий процесс, получивший название деволюции — передача полномочий от Лондона к парламентам составляющих Соединенное Королевство автономных частей. Они получили право изменять ставки отдельных налогов, устанавливать и взимать местные налоги и сборы, принимать законы, относящиеся к социальной и экономической сфере. Подтолкнули это процесс существенные различия в экономиках разных регионов страны, а также в культурном, религиозном, национальном, языковом и других аспектах.

Предложение Путина вызвано сходными причинами. Ряд регионов не в состоянии исполнять имеющиеся у них социальные обязательства; в результате поддержание транспорта, ЖКХ, здравоохранения, образования и т. д. полностью перекладывается на федеральный бюджет — а он тоже не бездонный.

Реструктуризация накопившихся в регионах-банкротах долгов способна принести им облегчение, продолжает Казанков. И это уже вопрос управленческих способностей конкретных губернаторов — как они сумеют этой возможностью распорядиться. Федеральный центр бросает регионам спасательный плот — но на этом плоту надо плыть к берегу, а не пассивно ждать, что тебя прибьет к нему ветром.

«Для тех регионов, где огромная часть доходов уходит на обслуживание долга, это очень серьезно облегчит ситуацию, — убеждён Казанков. — Восемь лет льготного налогового режима — срок огромный для того, чтобы по его окончании экономика региона изменилась неузнаваемо. Но распорядиться этой льготой в регионах могут по-разному. Кто-то из губернаторов пустит освободившиеся деньги на улучшение делового климата, создаст производственную базу, которая после 2029 года будет генерировать налоги, обеспечивающие самодостаточность, о которой сказал президент. А кто-то напрямую раздаст эти деньги населению для повышения собственной популярности, и через восемь лет регион останется у все того же разбитого корыта».

В послании Путина поощрение усилий регионов, стремящихся к самодостаточности логично упомянуто после требования улучшить деловой климат. То есть, это в полном смысле слова «пакетное» предложение — иных источников для повышения собираемости налогов в ряде субъектов федерации просто нет.

«Путин прямым текстом призывает исполнительную власть бережно относиться к бизнесу, но все ли губернаторы поймут эту логическую связку? — задаётся вопросом Казанков. — На региональном уровне бизнес и политика переплетены слишком тесно для того, чтобы главы регионов отпустили «своих» предпринимателей гулять на длинном поводке. К сожалению, изменить психологию взаимоотношений власти с бизнесом в подобных случаях нельзя никакими президентскими посланиями», — сожалеет он.

Кредит доверия под высокий процент

Наличие такого рода субъективных препятствий полностью подтверждает глава Союза деловых людей Илья Тимошин, полагающий, что для улучшения инвестиционного климата в стране не хватает, по большей части, одной-единственной вещи — доверия бизнеса к власти.

«На законодательном уровне принято уже столько поощряющих предпринимательство документов, что деловые люди должны, казалось бы, как сыр в масле кататься, — говорит он. — Но когда общаешься с реальными предпринимателями — а я постоянно встречаюсь с ними в регионах — у них постоянно проскальзывает страх: сегодня да, вы нам дали зеленый свет, но кто может нам гарантировать, что завтра ветер не переменится, и то, к чему вы нас сегодня призываете, не окажется основанием для возбуждения уголовных дел?»

Владимир Путин, кстати, прекрасно осведомлен о существовании такого недоверия между бизнесом и властью. В нынешнем послании он отметил, что российские бизнесмены по-прежнему жалуются на чрезмерное количество проверок и призвал внедрить систему дистанционного регулирования для предприятий.

Такое недоверие — вещь обоюдоострая, говорит Тимошин. От него страдают не только предприниматели, но и сами губернаторы, в число ключевых показателей эффективности которых недавно был включен и уровень деловой активности в регионе. «Губернаторы чуть ли не умоляют предпринимателей — скажите, что вам еще надо, какие программы поддержки, какие еще льготные кредиты — мы вам уже всё разжевали, вам осталось только проглотить! Но те все равно медлят: а вдруг нам завтра прилетит такое, что мы пожалеем о том, что клюнули на эту наживку?» — поясняет Тимошин.

Он рассказывает, как в одном регионе представители областной администрации сами приезжали на стройплощадки новых частных предприятий, общались с владельцами и менеджерами, и такие личные контакты помогали устанавливать, говоря дипломатическим языком, атмосферу взаимного доверия. В другом же регионе, где один крупный банкир хотел за свои деньги построить горнолыжный отель, местные власти обложили его таким количеством условий, что он с той поры туда ни ногой.

«Это как раз то, о чём сказал президент: о необходимости улучшать деловой климат точечно, предметно. Нужно штопать лазейки, сквозь которые коррумпированные местные чиновники пытаются «доить» бизнесменов. Правда, надо отметить, что таких лазеек становится все меньше, да и сами чиновники все отчетливее понимают, что эпоха безнаказанности миновала», — заключает Тимошин.