Путин: организаторы провокаций против РФ пожалеют об этом так, как никогда ещё не жалели

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, которое началось в 12:00 по московскому времени и проходит в традиционном формате в Центральном выставочном зале «Манеж», заявил, что наша страна всегда найдёт путь отстоять свою позицию перед теми государствами, которые общаются с Россией в высокомерном тоне.

Российский лидер также подтвердил информацию, что в Белоруссии готовился вооружённый переворот, целью которого было убийство главы государства Александра Лукашенко. При этом «коллективный Запад» как бы не замечает эту историю.

«На Белоруссию фактически готовилась массированная кибератака. Это говорит о том, что всё велось к реальной попытке переворота в Белоруссии. И не кто не думает, сколько пострадало бы людей, как не думали об этом, когда делали переворот на Украине », – заявил Путин.

Президент РФ также подчеркнул, что некоторые страны завели обычай без повода «цеплять» Россию, это стало новым видом спорта.

«Скажу вам, что мы ведём себя сдержанно и даже скромно, видя хамство других стран. Но хочу предупредить, что организаторы любых провокаций против России пожалеют об этом так, как давно ни ещё не жалели», – резюмировал Путин, добавив, что красную черту в отношениях других стран Москва будет определять сама в каждом конкретном случае.

