Путин поручил к 1 июля подготовить систему мер поддержки семей с детьми

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию, которое началось в 12:00 по московскому времени 21 апреля, дал поручение правительству разработать меры системной поддержки семьям с детьми до1 июля текущего года. Он отметил необходимость адресной материальной помощи семьям, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

«Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача - свести к минимуму угрозу бедности для таких семей», - заявил Путин.

Он отметил, что сейчас в России действуют выплаты на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет семьям, чей доход меньше двух прожиточных минимумов. Ежемесячные выплаты таким семьям равны 11,3 тыс. рублей в месяц. Также в 78 регионах установлены выплаты на третьего ребенка в размере 11,3 тыс. рублей в месяц.

В ходе послания глава России отметил работу миллионов россиян, которые боролись с инфекцией коронавируса быстро, качественно и на совесть. Он также заверил, что был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией коронавирусной инфекцией нового типа. Свое выступление Путин посвятил внутренним вопросам, о чем он заявил в начале своего выступления.