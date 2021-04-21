Путин заявил, что послание посвящено внутренним вопросам в стране

Президент России Владимир Путин 21 апреля выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию, которое началось в 12:00 по московскому времени и проходит в традиционном формате в Центральном выставочном зале «Манеж».

Путин в ходе послания заявил, что начало пандемии коронавирусной инфекции стало для страны временем абсолютной неопределенности, но, по его словам, он был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных новым вирусом. Президент отметил работу миллионов россиян, которые боролись с инфекцией быстро, качественно и на совесть.

«Сегодняшнее послание главным образом будет посвящено нашим внутренним вопросам», - заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства посвятит свое послание выходу из кризиса и системным мерам поддержки.

Послание Президента Федеральному собранию 2021

- Разрядка и средоточение: Послание президента фокусируется на внутренних задачах развития России;

- Ситуация в России сегодня: Россия для послания Президента Владимира Путина