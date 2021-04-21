Путин пообещал перестроить всю систему здравоохранения РФ

Президент России Владимир Путин 21 апреля выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию, которое началось в 12:00 по московскому времени и проходит в традиционном формате в Центральном выставочном зале «Манеж».

В ходе послания глава России отметил работу миллионов россиян, которые боролись с инфекцией быстро, качественно и на совесть. Он также заверил, что был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией коронавирусной инфекцией нового типа.

В ходе выступления Путин отметил, что мировое здравоохранение стоит сегодня на пороге революции и «Россия не может ее пропустить».

Путин заявил, что российское здравоохранение нуждается в полной перестройке на новой технологической базе, уверен президент. Он пообещал обсудить все проблемы здравоохранения на заседании Госсовета.

