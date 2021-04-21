Россия объявила 10 дипломатов США персонами нон грата

Россия официально объявила о высылке 10 американских дипломатов из страны.

«21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Б.Горман, которому вручена нота об объявлении «persona non grata» 10 сотрудников Посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая с.г. Данная мера представляет собой «зеркальный» ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных «persona non grata». В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля с.г. комплекса ответных мер на последнюю «волну» незаконных антироссийских санкций США», – говорится в сообщении российского МИД.

15 апреля США ввели санкции в отношении России. В частности, с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, вводятся ограничения против шести российских технологических компаний, которые якобы «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб» – под санкции Вашингтона попал военный технополис «Эра». Санкционный список США пополнился 32 компаниями и гражданами РФ «за вмешательство в выборы». В числе фигурантов этого списка первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под санкциями) и компании Евгения Пригожина. Помимо этого, власти США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. По мнению американской стороны, среди них есть представители российских разведывательных служб. Также санкции введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

16 апреля МИД России заявил, что вышлет сотрудников дипломатических миссий США «в количестве, соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов». Кроме того, был опубликован список американских действующих и бывших чиновников, которым запрещен въезд в Россию.