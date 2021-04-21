Курс доллара: как рубль отреагировал на послание президента РФ

Курс доллара к рублю на торгах в среду несколько снизился. Пара доллар/рубль начала день на отметке 76.86 руб., а евро начал день на уровне - 92.33. К 17:00 доллар показал негативную динамику и достиг уровня 76.79 рубля, в то время как евро снизился до 92.22 рубля. Индекс DXY при этом оказался у отметки 91.36 пункта.(начав день с 91,02 пункта).

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«На старте сессии рубль испытал кратковременную просадку, хотя внешний фон был достаточно благоприятным. В начале дня мировые рынки и нефтяные цены снижались, но утром перешли к росту. Рубль также быстро вернулся к укреплению, однако после открытия основной сессии российская валюта стала сдавать позиции из-за умеренного ухудшения внешнего фона. Основным негативом по-прежнему выступает угрожающая динамика пандемии во многих регионах мира. На фоне ускорения массовой вакцинации это вызывает опасения относительно ее эффективности, что в целом ставит под угрозу сценарий высоких темпов роста глобальной экономики»,- комментирует положение на рынках аналитик БКС Дмитрий Бабин.

На коротком горизонте ожидается, что рубль будет колебаться в пределах 76.3 — 77 в паре с долларом и 91.6— 92.6 в паре с евро.

При этом реакция рубля на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию была положительной.

"Рубль отреагировал укреплением в основном на комментариях относительно международной безопасности, так как это самая чувствительная - потенциально санкционная - тема. Ждали худшего", - приводит Рейтер мнение Сергея Романчука из Металлинвестбанка.

Рубль начинал день неуверенно, но на фоне послания президента Федеральному собранию настроение на валютном рынке заметно улучшилось, отмечает Андрей Кочетков из Открытия Брокер. Эффект от дипломатического скандала с Чехией постепенно начнёт затухать, что позволит рублю выполнить цель на укрепление по итогам недели, прогнозирует он.

"Курс рубля отреагировал положительно на послание", - сказал Денис Попов из Промсвязьбанка, по мнению которого курс рубля при постепенном снижении уровня геополитического риска может вернуться в диапазон 73-75 за доллар во втором полугодии.

"Реакция валютного рынка на послание президента РФ оказалась умеренно-позитивной. В непродолжительной речи по внешнеполитической повестке не содержалось каких-либо новых факторов, которые могли бы еще более ухудшить ожидания по данному направлению", - соглашается Владимир Евстифеев из банка Зенит.

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