Рынок акций РФ растет на коррекции

Рынок российских акций в начале торгов 21 апреля растет в рамках коррекции после двухдневного снижения, сообщают площадки. Игроки ожидают обращения президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Внешние площадки в это же время показывают отрицательную динамику. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,4% во главе с бумагами «Северстали».

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи достиг отметки 3555,96 пункта, прибавив 0,1%, индекс РТС вырос до 1460,64 пункта (+0,4%), растут и цены на большинство «голубых фишек» в пределах 1,5%.

Помимо акций «Северстали» (+1,5%), подорожали бумаги банка ВТБ (+1,3%), АФК «Системы» (+1,1%) и «Аэрофлота» (+0,6%). Яндекс подорожал на 0,3%, МТС – на 0,2%. Столько же прибавили бумаги «Магнита», «РусГидро» и расписки Ozon. По 0,1% прибавили акции «НЛМК», «НОВАТЭКа» и «Норникеля».

В минусе оказались акции «Роснефти» (-0,7%) и «Сургутнефтегаза» (-0,5%). По 0,3% потеряли компании «АЛРОС» и «Газпром нефть», по 0,1% - «Газпром», Московская биржа, «Татнефть» и «Интер РАО».

По словам аналитика компании «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, внешний фон утром 21 апреля нельзя назвать благоприятным из-за снижения большинства азиатских индексов, когда только Китаю удается удержаться от распродаж.

