Самолет СУ-57 научат управлять беспилотниками

Российский боевой самолет пятого поколения Су-57 сможет после определенной технической доработки управлять группой малых беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости», ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли. Уточняется, что беспилотники истребитель будет нести на своей внутренней и внешней подвеске. По словам собеседника агентства, разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения уже началась.

«Также создается стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой в режиме реального времени с использованием полунатурного моделирования», - рассказал источник. Он пояснил, что «одни самолет Су-57 способен поднять в воздух более десятка беспилотников разведывательного и ударного назначения, а также радиоэлектронной борьбы, расположенных во внутрефюзеляжном отсеке».

«Аппараты будут взаимодействовать по защищенным каналам связи, как с бортовым комплексом самолета-носителя, так и между собой», - сообщил источник.

Сброс группы беспилотников будет происходить при необходимых условиях, например перед входом в зону действия вражеской системы ПВО, где аппараты «будут создавать помехи для радаров системы, перегружать ее информационные каналы как ложные цели».

Ранее агентство сообщало, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, что идет работа над многоцелевым беспилотным комплексом «Молния», предназначенным для Воздушно-космических сил.

