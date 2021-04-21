В Австрии 74 человека скончались после прививки от коронавируса

Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии заявило, что число летальных исходов, произошедших после вакцинации от нового коронавируса в период с 27 декабря 2020 года по 16 апреля 2021 года увеличилось до 74, сообщает ТАСС. Однако связь между вакцинацией и смертью доказана только в одном из этих случаев. видна связь с использованной вакциной, сообщило во вторник в докладе за отчетный.

«Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 74 смертельных случаях, близких по времени к прививке от COVID-19 (64 – BioNTech\Pfizer, 4 – Moderna, 6 – AstraZeneca)», – говорится в докладе.

Как отмечает Федеральное ведомство, «в одном случае видна связь с вакциной». Это смерть 49-летней женщины, которая умерла в результате тяжелых нарушений свертывания крови. В марте было известно, что умершая женщина была привита препаратом AstraZeneca. С тех пор велось изучение обстоятельств ее смерти. Причины смерти еще 23 человек выясняются. Во всех остальных случаях связь с вакциной не подтвердилась.

В Австрии с начала кампании по вакцинации было привито более 2,4 млн человек. Количество зарегистрированных сообщений о предположительных побочных эффектах после прививки от коронавируса в Австрии за весь период наблюдений возросло до 20 264. Самая большая доля из них приходится на препарат компании AstraZeneca – всего 14 739 сообщений. На втором месте следует препарат BioNTech\Pfizer - 4 820 сообщений о различных реакциях. На третьем - препарат компании Moderna с 705 сообщениями.