В Харькове СБУ задержала около 60 пророссийских активистов

В Харькове Служба безопасности Украины (СБУ) задержала около 60 человек.

По данным силового ведомства «самостийной», все они подозреваются в намерении устроить массовые акции протеста в интересах России, передаёт агентство Reuters.

В СБУ утверждают, что задержанные якобы являются активистами, которые были направлены в Харьков «одной из пророссийских политических сил», чтобы устроить там провокации.

«Их задачей была провокация общественного недовольства и массовых противоправных действий во время грядущей сессии Харьковского горсовета», – заявили в СБУ.

Кроме того, в пресс-службе ведомства пояснили, что конечной целью акций должно было стать «создание благоприятной картины для оправдания актов агрессии» со стороны России на границе с Украиной. Точное число задержанных пока не сообщается. Также неизвестно, какие статьи уголовного кодекса Украины им инкриминируются.

