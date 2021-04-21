В МИД РФ вызвали заместителя руководителя посольства США

В МИД РФ на Смоленскую площадь вызван заместитель руководителя посольства США. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

«Сегодня в МИД вызван заместитель руководителя американского посольства», – подчеркнули в МИД РФ.

Каких-либо подробностей в ведомстве не сообщили.

Напомним, в январе этого года в МИД РФ заявили о вмешательстве посольства США во внутренние дела России.

«Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах», – говорилось тогда в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

В МИД подчёркивали, что по сути, речь идёт о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних.

«Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия. Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Руководству Посольства США предстоит серьезный разговор в МИД России», – заявили в МИД РФ.

