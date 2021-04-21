В Москве и Санкт-Петербурге проходят несанкционированные акции протеста сторонников Навального

РБК со ссылкой на ГУ МВД России по Москве сообщает, что по состоянию на 20:30 в акциях протеста в столице принимает участие около 6 тыс. сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.

Участники несогласованной акции устроили несколько шествий в центре Москвы, сообщает ТАСС. Собравшиеся группами прошли от библиотеки им. Ленина в сторону Арбата, по Никитскому переулку к Тверской улице и по Большому Кисловскому переулку в сторону Большой Никитской улицы. Основная часть митингующих собралась в начале Тверской в районе Охотного ряда, они включили на своих телефонах фонарики и «скандируют различные лозунги».

В Санкт-Петербурге участники акции собирались у Дворцовой площади и вскоре переместились на Сенатскую площадь. Как передает корреспондент РБК Петербург, уже через 10 минут митингующих, а также оказавшихся на месте событий прохожих, начала задерживать полиция. К 20:00 было задержано около сотни человек.

Телеканал «Дождь» сообщает о массовых задержаниях участников протестных акций в Санкт-Петербурге и применении силовиками электрошокеров.