В первом квартале 2021 года объем промышленного производства Москвы вырос на 11,6% - заммэра Ефимов

В январе-марте 2021 года объем промышленного производства Москвы увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Наибольшую динамику в первом квартале этого года показала обрабатывающая промышленность – рост составил 7,5%. Так, в три раза увеличились объемы производства химических веществ – антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов. Продолжает расти производство бумаги и бумажных изделий: этот сегмент увеличился в 2,7 раза. В частности, значительно выросли объемы выпуска ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона», - сказал заместитель мэра.

Также по сравнению с первым кварталом 2020 года в 2,2 раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

Рост производства электрического оборудования, который был вызван увеличением интернет-траффика и нагрузкой на сети в связи с переводом части населения на удаленный режим работы и учебы, постепенно замедляется, но по-прежнему высок: по итогам трех месяцев 2021 года выпуск такой продукции увеличился на 39,5%.

«Кроме того, на 42,8% увеличились объемы выпуска машин и оборудования. Рост обеспечен преимущественно за счет производства лифтов, а также оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей, в том числе оборудования для очистки воды, используемых для строительства водоканалов и канализационных сооружений. Это связано строительством множества новых объектов на территории города», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Рост достигается, в том числе, благодаря проводимой в городе политике стимулирования инвестиционной активности и сохранения ранее принятых инвестиционных программ.

«Основными критериями инвестиционной привлекательности Москвы являются готовность применять инновационные технологии, развитый финансовый рынок и разнообразные преференции для бизнеса. Например, для поддержки новых инвестиционных проектов в промышленности город предоставляет льготы по налогам на прибыль, имущество, а также по арендной плате за участок. Таким образом, общая региональная нагрузка для компаний уменьшается на 17–25%. Кроме того, значительно снизить региональную налоговую нагрузку могут инвесторы, локализовавшие производство на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», – пояснила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.