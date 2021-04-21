В России за сутки выявили еще 8 271 случай COVID

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 271 случай, передает оперштаб. 20 апреля сообщалось о 8164 случаях заражения.

Нарастающим итогом в стране за время эпидемии выявлено 4 727 125 случаев COVID. Число летальных исходов за все время достигло 106 706, из которых 399 пациентов скончались за последние 24 часа. Успешно перебороли заболевание 4 352 873 россиян, из которых 9644 пациентов выписаны за последние сутки.

В Москве выявлено 1 988 новых случаев коронавируса, 58 скончались и 1 744 выписаны из больниц. Столица удерживает лидерство по суточному приросту среди регионов РФ. В топ-5 регионов с наибольшим распространением инфекции, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург (+693), Московская область (+586), Ростовская область (+234), Нижегородская область (+192). Наименьшие показатели зафиксированы в Тыве (+3) и Еврейской АО (+1). В Ненецком АО и Чукотском АО не зарегистрировано на одного случая.

Россия занимает пятое место по заболеваемости коронавирусом в мире по данным Университета Джонса Хопкинса. Лидируют США, где выявлено 31,8 млн случаев заражения, далее следуют Индия (15,6 млн), Бразилия (14 млн), и Франция (5,4 млн). Всего в мире зарегистрировано около 143 млн случаев заражения коронавирусом и более 3 млн смертей от него.

