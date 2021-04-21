В Сибири прошли несанкционированные акции в поддержку Навального

В городах Сибири прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает «Интерфакс».

В Новосибирске Акция в поддержку Навального прошла на центральной площади города – площади Ленина/ По оценке правоохранительных органов, на площади собрались около 800 человек. В Иркутске участники акции протеста собрались здания правительства региона. В пресс-службе администрации Иркутска «Интерфаксу» сообщили, что, по предварительным данным, в акции приняли участие около 500 человек.

По сообщению «РИА Новости» в Екатеринбурге на несанкционированную акцию протеста в поддержку Навального вышло около 5 тыс человек. Основные улицы в центре уральской столицы были перекрыты с 16:00 по московскому времени. Как сообщила городская мэрия, это связано с репетицией парада Победы.