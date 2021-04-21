ВЭБ, Сбербанк и «Открытие» выделят средства на строительство завода в Выксе

ВЭБ.РФ, Сбербанк и банк «Открытие» профинансируют строительство в Выксе сталелитейного комплекса полного цикла ООО «Эколант». Проект Анатолия Седых (конечный владелец «Объединенной металлургической компании») оценивается в 100 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Соглашения по выделению средств были подписаны 20 апреля со стороны ВЭБ.РФ председателем Игорем Шуваловым, со стороны Сбербанка первым зампредправления Александром Ведяхиным, от банка «Открытие» документы подписал глава правления Михаил Задорнов.

«Для проекта по строительству электрометаллургического комплекса ВЭБом сформирован данный синдикат в рамках "Фабрики проектного финансирования". Доля участия госкорпорации в синдикате составляет 20 млрд рублей, еще 20 млрд рублей составит резервный транш», - говорится в сообщении «Эколанта». «Открытие» и Сбербанк представили по 40 млрд рублей. Такую же сумму составляют собственные средства инициатора проекта. Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 150 млрд рублей.

Уточняется, что запуск завода производственной мощностью 8 млн тонн жидкой стали в год ожидается в 2025 году. По планам на новом заводе будет опробована технология, относящаяся к «зеленой» металлургии и соответствующая международным экологическим требованиям. Использование такой технологии позволит существенно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Проект позволит создать более 700 новых рабочих мест, еще 2 тыс. - на период его строительства.

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