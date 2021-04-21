Власть в Чаде перешла к сыну убитого президента

21 апреля 2021, 20:04
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Сын погибшего президента Чада Идриса Деби 37-летний Махамат Деби распустил парламент, правительство и провозгласил себя руководителем страны, сообщает Euronews.  Функции правительства будет выполнять переходный военный совет. 

«Наша приверженность борьбе против терроризма, в которой сам маршал Чада пожертвовал собой, не ослабнет. Мы окажем действенную помощь дружественным странам в бескомпромиссной борьбе против терроризма и мракобесия. Силы обороны и безопасности не пытаются ни коим образом захватить власть. Мы хотели бы заверить общественность, что члены переходного военного совета передадут власть гражданскому правительству», – заявил вице-председатель военного совета Джимадум Тирайна. 

Боевики Фронта перемен и согласия в Чаде, в бою с которыми погиб Идрис Деби, заявили о том, что не признают легитимность переходного военного совета и продолжат наступление на столицу страны Нджамену. Оппозиционные партии Чада назвали события в стране военным переворотом. Они требуют восстановить действие конституции и отменить комендантский час. 

Вчера, 20 апреля, Идрис Деби отправился в зону военных действий на севере страны, ведущихся против группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» и был убит. Идрис Деби пришел к власти в Чаде в 1990 году в результате военного переворота. 