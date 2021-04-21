Врач оценил шансы повторно заболеть COVID

Заразиться коронавирусом повторно возможно, хотя в большинстве случаев речь идет о других болезнях, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. В такой ситуации главное понять, чем именно инфицирован человек.

Симптомы обыкновенных простудных заболеваний на фоне возможной третьей волны эпидемии COVID могут вызвать у человека страх, что он впервые или вновь подхватил коронавирусную инфекцию. Врач отметил, что подобное беспокойство вполне обосновано, поскольку случаи повторного заражения встречаются все чаще. При этом окончательно выяснить, какую инфекцию подхватил человек, можно только после исследований.

«Если у человека были положительный ПЦР-тест и наличие антител, а через какое-то время у этого человека простудные симптомы, то надо разбираться», - уточнил врач. Он подтвердил, что в такой ситуации может быть не только коронавирус, но и, к примеру, грипп или простуда, которые никто не отменял.

Чтобы понять, повторное это заболевание или персистирование, то есть длительное существование в организме первого вируса, необходимо сравнить два вируса генетически, пояснил Жемчугов. Если вирусы одинаковы, то речь идет о пролонгированном заболевании, а если различны, то – это повторное заражение, уточнил медик.