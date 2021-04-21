X5 Retail Group вышла на рынок экспресс-доставки еды из ресторанов

Крупнейший ритейлер, которому принадлежат торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», приступил к экспресс-доставке из нескольких ресторанов Москвы на базе своего агрегатора «Около».

Как передаёт ТАСС со ссылкой сообщение компании, к сервису уже подключено 18 точек ресторана «Нияма», 8 точек Menza, 6 точек «Ваби-Саби», а также рестораны группы «Много лосося» - более 20 ресторанов, ориентированных на доставку. На базе агрегатора также уже функционирует семь ресторанов «Город-Сад». При этом доставка охватывает районы Москвы в пределах МКАД.

Напомним, агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом «Около» был запущен ритейлером X5 Retail Group в ноябре 2020 года и работает в рамках единого мобильного приложения. С конца прошлого года агрегатор «Около» доставляет заказы для клиентов торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток».

По словам исполнительный директор X5 Игоря Шехтермана, в ближайшее время с течением времени с помощью одного приложения наши клиенты смогут закрыть все потребности в части продуктов и готовой еды в рамках одного района, за минимальное время и с высоким уровнем сервиса.

Ранее сообщалось, что компания X5 Retail Group, которой принадлежат торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», планирует до конца II квартала этого года запустить свой сервис доставки продуктов «Впрок» ещё в 23 российских регионах.

Таким образом, к середине года ритейлер будет готов поставлять продукты 66% населения страны в половине субъектах РФ.

