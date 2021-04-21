Единую систему мониторинга окружающей среды предложили внедрить в России

Новый федеральный проект «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды» рассмотрели в Общественной палате РФ. Эксперты обсудили разработку системы и международные практики использования подобных технологий. Отдельное внимание было уделено существующей системе показателей контроля выбросов загрязняющих веществ, а также вопросу открытости и доступности результатов мониторинга для граждан.

Модератор председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина отметила, что Общественная палата России — именно та площадка, на которой можно и нужно обсуждать нормативные документы до того, как они будут направлены в Правительство РФ.

«Необходимо получить паспорт нового законопроекта о комплексной системе мониторинга окружающей среды для того, чтобы эксперты, общественность и органы власти смогли внести свои конструктивные рекомендации в документы до того, как начнется процедура утверждения правительством. Это позволяет на начальном этапе учитывать все важные аспекты», — сказала Елена Шаройкина.

Готовить паспорт федерального проект будет ППК «Российский экологический оператор». Представитель ППК РЭО Олег Борзых рассказал, что запустить пилотный проект по апробированию комплексной системы мониторинга окружающей среды планируется в одном из регионов.

«В систему экомониторинга входят 15 различных подсистем, которые должны давать информацию о состоянии воды, земли, воздуха и других компонентов окружающей среды. В настоящее время нет интегрированного ресурса, который бы позволял оперативно получать достоверные сведения, но разработчики отмечают колоссальный запрос на такую информацию со стороны граждан и экспертного сообщества. Для работы предполагается участие более 10 федеральных органов исполнительной власти, государственных организаций, органов муниципального самоуправления, которые будут обеспечивать наполняемость информационной системы. Проект включает четыре показателя и четыре результата, а также 78 контрольных точек, перечень которых может быть расширен в ходе работы. Результатом станет информационная система комплексного мониторинга окружающей среды на территории России», — отметил Олег Борзых.

Первый заместитель председателя Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин отметил, что концепция комплексной системы мониторинга должна изначально предусматривать целевое назначение данных мониторинга, таких как: прогнозирование экстремальных ситуаций; прогнозирование долгосрочных природных климатических изменений; влияние экологических факторов на состояние здоровья населения. Новая государственная система экомониторинга должна функционировать непрерывно и в режиме онлайн, собранные данные должны быть интерпретированы специалистами и выложены в открытый доступ для всех граждан РФ. Публичные данные должны быть понятны обычному человека, также как привычный прогноз погоды.

Глава ГПБУ «Мосэкомониторинг» Полина Захарова на примере работы своей организации показала, как можно весьма успешно реализовывать контроль состояния воздуха.

«Столичная система создавалась с 2004 года, и в ее основе — автоматические методы контроля загрязнения атмосферы, которые реализуются на 59 станциях, расположенных специальным образом по всей территории города. Мониторинг происходит в общей сложности по 25 параметрам, набор которых определяется исходя из локации станции. При этом московская организация по осуществлению государственного экологического мониторинга готова делиться своими наработками с другими регионами», — сказала эксперт.

Полина Захарова предложила при проведении комплексного экомониторинга сформировать многоуровневую систему сбора и анализа данных: федеральный уровень, региональный и проверки на предприятиях.

Территориями специального экологического мониторинга в России должны стать Арктика, Приморский край и, возможно, Ленинградская область, так как эти регионы требуют более тщательного контроля за состоянием окружающей среды. Такое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив, член Общественного совета при Росгидромете Зоя Шаргатова.

«Мы предлагаем выделить территории специального мониторинга по критериям особых природных условий, таких как арктические территории, по возникновению экстремальных погодных условий, таких как Приморский край, по особым масштабам накопленного экологического ущерба, возможно, это Ленинградская область», —сказала она.

Эксперт пояснила, что в стране есть территории, где нужен «особый, глубокий и постоянный контроль и более плотный экологический мониторинг».

Представители промышленных компаний выразили готовность делиться данными производственного экологического контроля и проводить мониторинг в зонах жилой застройки, отметив при этом бессмысленность оснащения системами автоматического контроля мелких источников выбросов.

Председатель правления Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Николай Доронин предложил включить в систему экомониторинга контроль за биоразнообразием Арктики. По его словам, это могло бы упростить жизнь коренных малочисленных народов, проживающих в арктических регионах.

«Если брать самый большой муниципальный район Арктики в России — Таймырский (Долгано-Ненецкий), там живет всего 30 тысяч человек. У нас людей там мало, но у них, в основном у коренных малочисленных народов, есть свои специфические запросы, которые больше касаются биоразнообразия. Если мы этот мониторинг биоразнообразия сможем каким-то образом учесть в более дальней перспективе, это ответило бы населению арктических регионов на большинство вопросов о том, что будет с рыбой, с оленем, с дикоросами», — сказал Николай Доронин.