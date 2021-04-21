Евросоюз хочет взять под контроль "Большого брата"

Евросоюз опубликовал правила регулирования в области искусственным интеллектом (AI), которые, с одной стороны, надеются, в Еврокомиссии, помогут Европе стать лидером в его развитии, а с другой, успокоят европейцев, которые боятся тотальной слежки и вмешательства в их частную жизнь.

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«Будь то точное сельское хозяйство, более точные медицинские диагнозы или безопасное автономное вождение автомобилей, искусственный интеллект откроет для нас новые миры,- заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре прошлого года, выступая перед европарламентариями.- Однако и этот мир нуждается в правилах. Мы хотим, чтобы действовали правила, в центре которых стоит человек».

ЕК разрабатывала правила для AI более года. Работа проходила в атмосфере активного обсуждения как в Европарламенте, так и среди всех 27 членов объединенной Европы.

Наученные горьким опытом недавней интернет-революции, которую европейцы в целом «проморгали» и не смогли создать конкурентов китайским IT- гигантам и IT-гигантам из Кремниевой долины, сейчас они пытаются догнать США и Китай в сфере AI. Однако скептики опасаются, что Брюссель впадет в крайности: введет или слишком жесткое, или, напротив, слишком либеральное законодательство в сфере искусственного интеллекта.

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Проект правил, сообщает французский телеканал France24, журналисты которого ознакомились с документом, будет содержать очень ограниченное количество запретов в сфере AI, чтобы не возникло угрозы ущемления основополагающих европейских ценностей и прав человека.

Это означает, что тотальная слежка за населением, которой больше всего боятся европейцы, попадет под запрет. Так же, как любые попытки IT-компаний манипулировать поведением, мнениями или принятием решений населения. В проекте документа также особо подчеркивается запрет на любые попытки создать социальные рейтинги европейцев на основе их поведения или личностных качеств.

Обращает на себя внимание отсутствие правил AI для военных. Для них, а также для правоохранителей, борющихся, скажем, с терроризмом, предполагается разработать специальные правила.

Нарушения принятых законов в зависимости от их серьезности могут привести компании нарушителей к штрафам в размере до 4% от их оборота.

Прежде чем выходить на рынок искусственного интеллекта, особенно, в сферах, относимых еврочиновниками к высокому риску, компаниям придется получить разрешение властей. «Высокий риск» это, например, биометрические системы определения личности, устанавливаемые в общественных местах, или элементы безопасности, играющие важную роль в общественной инфраструктуре. Сферы деятельности в области AI, не относящиеся к высокому риску, дополнительно регулироваться не будут.

Американские IT-гиганты типа Google относятся к европейской стратегии в сфере искусственного интеллекта очень серьезно, потому что Европа часто устанавливает стандарт регулирования высоких технологий на всей планете.

В прошлом году Google предупредил, что европейское определение искусственного интеллекта слишком широкое и что Брюссель должен воздерживаться от чрезмерного регулирования этой крайне важной сферы деятельности человечества.

Александр де Стрил, один из директоров Центра регулирования в Европе (Cerre), соглашается с тем, что нелегко найти баланс между защитой прав людей и инновациями. В проекте правил говорится, считает он, что они (правила) устанавливают довольно широкий спектр определений и что многое зависит от их интерпретации.

И все же некоторые правозащитники уверены, что новые правила будут недостаточно защищать права и свободы населения от потенциальных злоупотреблений в важнейших технологиях, которые будут иметь очень широкое, до конца еще так и не осмысленное влияние на повседневную жизнь людей.

«Правила разрешают отдельные проблематические, на наш взгляд, практики,- объясняет Орсолья Рейх из правозащитной организации Liberties.- Например, массовое биометрическое наблюдение за населением. ЕС должен занять более уверенную и сильную позицию и запретить беспорядочное наблюдение за населением без каких-либо исключений».